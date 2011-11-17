ریزش و ترک دیوارهای قلعه میر غلام/ روزگار رو به زوال آثار تاریخی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای آثار تاریخی متنوعی از دوران مختلف است که در این بین شهرستان دره شهر از توابع این استان پر از آثار تاریخی به خصوص از دوران ساسانی است.

در استان ایلام به فور قلعه های تاریخی یافت می شود و در اکثر نقاط استان ایلام به خصوص در شهرستان دره شهر وجود دارد.

یکی از سالم ترین و مهمترین قلعه های تاریخی استان ایلام بدون شک قلعه میر غلام هاشمی بوده اما متاسفانه به دلیل عدم توجه مناسب بخشی از دیوارهای این قلعه مهم تاریخی ریزش کرده و ترک برداشته و این قلعه را در معرض تخریب قرار داده است.

قلعه میر غلام هاشمی در روستای مهدی آباد از توابع در پنج کیلومتری غرب ن دره شهر قرار دارد.

بنای قلعه توسط میر غلام هاشمی یکی ازوالیان میر در شهرستان دره شهر به سال 1303 شمسی در زمان پهلوی در دره زیبای و دیدنی سیکان در حاشیه رودخانه این همین نام ساخته شده است.

به دلیل آب فروان در این منطقه و زیبایی های خاص بیشتر والیان در شهرستان دره شهر اقدام به ساخت قلعه های تاریخی می کردند چه بسا از این قلعه در شهرستان زیاد است.

بنای قلعه میر غلام هاشمی به سبک دوره ساسانی و به شکل چهار ایوانی و با مصالح از سنگ و ملات گچ و با کاربری نظامی مسکونی ساخته شده است.

در این قلعه سه راه ارتباطی و در وسط حیات یک باغ و حوض تقریبا مربع شکل وجود دارد.

قلعه میر غلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است ولی هم اکنون حال و روز خوبی ندارد.

اول از همه اینکه این قلعه تاریخی توسط دختر مرحوم میر غلام هاشمی در سال 1376 به میراث فرهنگی استان ایلام واگذار شده است.

در این قلعه که به نظر می رسد با استفاده از مرمتهای غیر کارشناسی بازسازی شده باشد، دیوارها در قسمتهای مختلف قلعه ترک برداشته اند و در بعضی نقاط نیز ریزش کرده است.

استفاده از گچ نامرغوب در بازسازی اولیه و عدم توجه بعد از آن باعث شده بیشتر دیوارهای این قلعه تاریخی به چنین حال و روزی دچار شوند.

با روند این ترک خوردگی و ریزش احتمال تخریب کلی بنای قلعه وجود دارد زیرا هم اکنون نیز فصل بارشها شروع شده و با شدت بارش تخریب بنا بیشتر می شود.

در این قلعه تاریخی علاوه بر اتاقهای جداگانه که هر کدام مربوط به بخشی بوده است دربهای قدیمی قلعه نیز به شکل خاصی درست شده است.

استفاده از گچ های نامرغوب در کنار پنجره ها و دربهای چهره زشتی به این قلعه تاریخی بخشیده و به نظر می رسد مسئولان برای رفع تکلیف چنین کاری انجام داده اند.

معماری قلعه و تمیز بودن بنا در حالیکه می توان به یک محل گردشگر پذیر تبدیل شود و از این بنای تاریخی برای توسعه روستای سیکان استفاده کرد.

در این قلعه سنگ نوشته های تاریخی نیز وجود دارد که به ورودی قلعه در بین دیوار کار گذاشته شده است.

این قلعه با زیبایی های خاص خود یکی از آثار جالب تاریخی استان ایلام به شمار می رود ولی نیاز به حمایت و توجه مسئولان میراث فرهنگی دارد تا از جلوگیری این اثر جلوگیر شود.

اول از همه اینکه مسئولان با استفاده مصالح مرغوب و مناسب برای مرمت قلعه استفاده کنند و بعد از مرمت به طور مرتب از قلعه بازدید کنند.

طبق گفته مردم روستای سیکان مسئولان سالی یک بار هم از بنا بازدید نمی کنند که جای بسی تاسف است.

استان ایلام دارای 720 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست ملی آثار ملی است ولی متناسب با این آثار توجه به لازم به آنها نمی شود.

فقط صرف ثبت ملی نمی تواند برای حفظ آثار تاریخی موثر باشد بلکه حفظ و نگهداری بعد از ثبت ملی بسیار حائز اهمیت است.

متاسفانه مسئولان استان ایلام در این زمینه چندان توجهی به امور می کنند به گونه ای که حتی یک تابلو برای راهنمایی دسترسی به آثار تاریخی هم وجود ندارد.

آثار تاریخی بخشی از هویت پنهان گذشتگان است که هویت تاریخی یک جامعه را رقم می زند.

قلعه میرغلام هاشمی در روستای سیکان در ایام مختلف سال به خصوص فصل تعطیلات شاهد استقبال مردمی از استان و خارج از استان است که علاقمند به تاریخ هستند.

بنابراین نیاز است شرایطی فراهم شود تا همه افراد علاقمند به تاریخ به راحتی آثار تاریخی را بازدید کنند.