كار دولت بايد مديريت و هدايت اقتصاد كشور باشد// واگذاري ها به بخش خصوصي بايد با نظارت افراد متخصص و متعهد باشد تا فساد پيش نيايد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" علي اكبر ولايتي روز جمعه در همايش شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي استان تهران، افزود: وظيفه دولت توليد ثروت و برقراري عدالت اجتماعي تومان با كنترل و هدايت بدون شتاب زدگي و كند حركت كردن است.



وي خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران قبل از انقلاب هم دولتي بود كه اين ميراث به جمهوري اسلامي رسيد و مشكلات مختلف نظير تحريم اقتصادي و جنگ باعث شد اقتصاد ايران دولتي باقي بماند.



ولايتي تصريح كرد: پس از 10 سال اول انقلاب بنا بر اقتصاد خصوصي بود اما مشكلاتي پديد آمد كه امروز باعث شده عده اي افراط كنند و خواستار بازگشت به اقتصاد دولتي دهه اول انقلاب شوند و ما بايد حالت تعادل را در اين موضوع داشته باشيم و بر اساس چشم انداز 20 ساله به سمت خصوصي سازي هدايت شده كه دولت بر آن نظارت دارد برويم.



نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد: بايد خصوصي سازي داشته باشيم اما اقتصاد رها نشود و بيكاري افزايش نيافته و اجناس مورد نياز مردم تامين شود.



ولايتي با تاكيد بر اينكه واگذاري ها به بخش خصوصي بايد با نظارت افراد متخصص، مسئول و متعهد باشد، گفت: در اين صورت است كه خصوصي سازي باعث فساد نشده و خللي در زندگي عادي مردم پيش نخواهد آمد.



وي اضافه كرد: درست است كه بايد به تصدي گري دولت در اقتصاد پايان داد اما سرعت بيش از حد در اقتصاد آزاد باعث از هم پاشيدگي برخي كشورها شده است كه ما بايد از آن پرهيز كنيم.



ولايتي با تاكيد بر تطبيق بخش هاي آموزشي كشور با نيازها و امكانات موجود، گفت: اين همه دانشگاه در كشور تاسيس شده است اما تعداد كمي از رشته هاي آنها به گاز و پتروشيمي كه ما داراي صنعت عظيم آن هستيم، مربوط مي شود و ما بايد اين مزيت نسبي را در آموزش عالي كشور در نظر بگيريم.



نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري افزود: توجه به صنايعي كه محصولات آن مورد نياز مردم است بايد مورد نظر قرار گيرد زيرا به رفع نيازهاي مردم كمك مي كند.



وي با تاكيد بر حمايت دولت از صادرات و نظارت بر آن، گفت: بايد محصولات متعدد با كيفيت بالا توليد كرد و بايد بتوانيم از لحاظ كيفيت و كميت در بازارهاي جهاني رقابت كنيم.



ولايتي گفت: ما بيمه صادرات نداريم اما كشورهاي ديگر امروز از مزاياي اين بيمه استفاده مي كنند كه بايد بتوانيم اين بخش را نيز ساماندهي كنيم. شكل دهي سازمان هاي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي روشي است كه به ما كمك هاي بسياري مي كند.



وي افزود: در حوزه علم و فناوري آمريكايي ها نمي خواهند ما رشد و پيشرفتي داشته باشيم و اين مساله را تبليغ مي كنند كه ايران توان به دست آوردن فناوري روز دنيا را ندارد اما بايد اقرار كنند كه ما در حوزه علم و فناوري به كشورهاي سطح اول دنيا رسيده ايم.



ولايتي همچنين اضافه كرد: در حوزه فناوري هاي دفاعي نيز ما جز كشورهايي هستيم كه حرف اول را در منطقه مي زنيم، ما توانسته ايم فناوري هسته اي را بومي كنيم كه آمريكا به شدت مخالف آن است.



نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر ما حقوق بشر تحميلي آمريكا را بپذيريم بايد مسلمات اسلامي را كنار بگذاريم، اگر منفعل بوده و تنها به دفاع بپردازيم آنها برنده هستند بايد ابتكار عمل را به دست گرفته و بتوانيم دشمن را به انفعال وادار كنيم و در كنار دفاع حالت تهاجمي نيز داشته باشيم.



وي با اشاره به اينكه كميت آموزش عالي در كشور خوب است و بايد به كيفيت آن بپردازيم، گفت: دانشگاه هاي ما بايد پژوهش محور باشند، دانشگاه هاي ما بايد توليد كننده علم باشيم نه فقط مصرف كننده آن، مراكز آموزش عالي ما بايد پژوهش ها را كاربردي كرده و بر اساس سفارش مراكز مربوطه به پژوهش بپردازند كه دانشگاه از درآمد آن نيز بهره مند شود.



ولايتي در پايان تاكيد كرد: كسي كه مي خواهد در قوه مجريه خدمت كند بايد به ارزش هاي چهارگانه انقلاب، نظام، ولايت فقيه و رهبري اعتقاد داشته و در كنار اين چهار ركن به كارآمدي نيز معتقد باشد.