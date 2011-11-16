صبری "خانه برناردا آلبا" را در انگلستان به صحنه برد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبری در این باره گفت: ما پنج اجرا در این جشنواره داشتیم که تمام اجراها با استقبال مخاطبان و تماشاگران همراه بود. تماشاگران این اجراها برای من تماشاگران باهوشی بودند زیرا بدون داشتن زیرنویس با نمایش و بخش‌های مختلف آن ارتباط برقرار کردند.



وی ادامه داد: نقدهایی که توسط منتقدین جشنواره نوشته شد کیفیت نمایش "خانه برناردا آلبا" را بسیار خوب ارزیابی کرده بودند و حتی در نقدها آمده بود که کاری از لورکا به زبان فارسی در شهر لندن همگان را مسحور کرد.



سرپرست گروه "یاس تمام" که پیش از این اجراهای خارج از کشور خود را به هنرمندانی چون حمید پورآذری، هما جدیکار و گروه تئاتر "لیو" تقدیم کرده بود، اجراهای خود در جشنواره سوسپنس انگلستان را به آیدا شاملو به احترام احمد شاملو مترجم آثار فدریکو گارسیا لورکا تقدیم کرد.



صبری همچنین از پیشنهاد تولید کار مشترک از سوی کمپانی Angle Theaterبه عنوان برگزار کننده جشنواره سوسپنس خبر داد که البته هنوز زمان آغاز این پروژه مشخص نیست.



کارگردان "خانه برناردا آلبا" با اشاره به همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی برای انتقال دکور نمایش به شهر لندن گفت: اما متأسفانه دکور نمایش ما در لندن ماند و فعلا به ایران منتقل نمی‌شود زیرا کمکی برای انتقال دکور به ایران به ما نشد. همواره ما برای حفظ و نگهداری دکور و عروسک‌های خود با مشکل مواجه هستیم.



جشنواره تئاتر سوسپنس آبان‌ماه سال جاری با حضور کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و ایتالیا در شهر لندن برگزار شد.