تحقق 40 درصدی اهداف سند اشتغال آذربایجان غربی/ 50 هزار فرصت شغلی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در چار چوب سند اشتغال سهم استان برای ایجاد فرصتهای شغلی طی سالجاری 113 هزار نفر تعیین شده است، بیان داشت: در این راستا تا کنون برای بیش از 50 هزار نفر فرصت شغلی فراهم شده است.

وی از ثبت نام 12 هزار نفر برای دریافت تسهیلات، در سامانه مشاغل خانگی استان خبر داد و با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی های انجام شده تعداد افراد متقاضی دریافت این تسهیلات تا پایان امسال به 22 هزار نفر می رسد، بیان داشت: مجموع تسهیلات پرداختی در این حوزه یک هزار میلیارد ریال بوده که به هر متقاضی 30 تا 50 میلیون ریال اعطا می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ادامه داد: سال گذشته ایجاد 39 هزار فرصت شغلی جدید سهم آذربایجان غربی بوده که با همکاری مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی متولی 42 هزار فرصت شغلی جدید برای جویندگان کار استان بیش از سهم تعهد شده ایجاد شد.

سلیمانی با اشاره به راه اندازی سامانه رصد به منظور ثبت اطلاعات فردی و کد ملی شخص متقاضی کار و دریافت تسهیلات، اظهار داشت: در این سامانه کد ملی هر فرد تنها یکبار در سامانه ثبت شده و این سامانه از نظر راست آزمایی کلیه اقدامات لازم را انجام می دهد.