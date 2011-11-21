"اصول تاریخ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر، با توجه و پیروی دقیق از "طرح کلی" کالینگوود برای کتابی که خود او امیدوار بود تحت همین عنوان، بعنوان "شاهکار زندگی" از او باقی بماند از فصول به انجام رسیده بر اساس آن "طرح کلی" از میان همه دست نوشته ها و درسگفتارهای او که اخیرا در دسترس پژوهشگران و علاقمندان قرار گرفته بود عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی تدوین شده است.

رابین جرج کالینگوود (1943- 1889) از مهمترین فیلسوفان قرن بیستم جهان انگلوساکسون، به ویژه فلسفه تاریخ و فلسفه هنر است. اهمیت این فیلسوف آرمانگرا (ایده آلیست) به ویژه با توجه به حاکمیت مطلق فلسفه تحلیلی بر اندیشه فلسفی و نهاد آکادمیک فلسفه در جهان انگلوساکسون بارزتر می شود.

کالینگوود علاوه بر فلسفه، در تاریخ و باستان شناسی علمی و حرفه ای نیز از مهمترین و معتبرترین مراجع در برترین سطح به شمار می رود. با توجه به پرکاری و فعالیت و بارآوری ذهنی خارق العاده و گاه باورنکردنی او آثار منتشر شده وی در زمان حیاتش بالنسبه اندک هستند.

با اهدای هزاران برگ از اوراق و دست نوشته های کالینگوود توسط بیوه او به کتابخانه بودلیان دانشگاه اکسفورد در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، و هم زمان با پیدا شدن برخی دست نوشته های مفقود شده او در بایگانی های انتشارات آکسفورد، امکان دسترسی عمومی به همه این اوراق از اوایل دهه 1990 فراهم آمد و موج جدیدی از توجه و علاقه روزافزون به این فیلسوف را سبب شد.

این کتاب در 1000 نسخه ومنتشر شده است.