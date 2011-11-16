دو پروژه عام المنفعه نفت در مسجدسلیمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم که به مناسبت هفته ولایت و عید غدیر خم برگزار شد، بهره برداری رسمی از این دو پروژه عام المنفعه نفت را رسما اعلام کرد.

افتتاح بلوار غدیر که با نام پروژه ای احداث بلوار شیخ مندنی تا پل تمبی تعریف شده اولین پروژه ای بود که روبان آن توسط مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بریده شد.

این بلوار که سه هزار و 660 متر طول دارد از ابتدای ورودی شهر مسجدسلیمان از سمت هفتگل و ایذه شروع و به منطقه شیخ مندنی ختم می شود.



نفت مسجدسلیمان برای احداث این بلوار که موجب ایمن بخشی تردد خودروها در این مسیر و حذف قوسها و شیبهای غیر استاندارد شد نزدیک به 30 میلیارد ریال هزینه کرده است.



برای اجرای این پروژه 55 هزار متر مکعب خاکریزی، 225 هزار متر مکعب خاکبرداری و 70 هزار متر مربع آسفالت پیش بینی و اجرا شده است.



جاده قبلی دارای عرض کمتر از شش متر و پیچهای خطرناک و حادثه ساز بود و عبور همزمان دو خودروی سنگین از آن به سختی انجام می شد. با انجام این خدمت توسط نفت مسجدسلیمان عرض جاده به 24 متر ارتقا یافته و با حذف پیچهای حادثه ساز موجب ایمن شدن و افزایش سرعت تردد خودروهای مسیر شهرهای ایذه و هفتگل شده است.

هرمز قلاوند در ادامه مراسم با حضور در درمانگاه بیماران دیالیزی و دیابتی شهرستان مسجدسلیمان، این پروزه عمرانی و عام المنفعه را که توسط نفت احداث شده است افتتاح کرد.



وی در این مراسم ضمن اظهار خرسندی از این قبیل اقدامات که موجب رضایتمندی عموم از صنعت نفت می شود مراتب آمادگی شرکت متبوعش را برای استمرار این خدمات اعلام کرد.



این درمانگاه که یکی از نخستین و معدود درمانگاه های این قبیل بیماران در شهرستان مسجدسلیمان به شمار می رود در زمینی به مساحت 390 متر مربع و زیربنای 216 متر مربع و هزینه ای بالغ بر 254 میلیون تومان در دو طبقه احداث و بعد از این بهره برداری از آن به انجمن حمایت از بیماریهای دیالیزی و دیابتی شهرستان واگذار می شود.



در ادامه مراسم هرمز قلاوند با حضور در روستای جابالون از توابع بخش مرکزی مسجدسلیمان کلنگ احداث جاده این روستا تا امامزاده سیدصالح (ع) ایذه را به زمین زد و اظهار امیدواری کرد این جاده علاوه بر دسترسی به چاه ها و لوله های انتقال نفت از واحد بهره برداری پرسیا ایذه به واحد نمره 9 مسجدسلیمان موجب خروج روستاهای مسیر مذکور از بن بست می شود.



با احداث این جاده اهالی 11 روستای دره گاومیشی، دلی، ریزلا، آب حمام، گل شه، تل قوچان، قاسم آباد، کله ماری، نرگسی، چهارقاش، دوبلوطان که در مسیر این پروژه قرار دارند با اتمام این پروژه علاوه بر خروج از بن بست ارتباطی به مراکز درمانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی شهرستان مسجدسلیمان به سهولت دسترسی می یابند.