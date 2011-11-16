66 ایستگاه تست قند خون در شهرری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاههای تست قند خون که در سراهای محله، خانه ‌های سلامت، مدارس، مساجد و میادین میوه و تره بار برپا شده بود، پنج هزار نفر از مردم منطقه 20 تهران در طرح پایش قند خون شرکت کردند.

اجرای این طرح موجب بالابردن سطح آگاهی شهروندان در ارتباط با بیماری دیابت می شود که در شهرری اطلاع رسانی لازم به شهروندان از طریق نصب بنر و پلاکارد انجام شد.

شهروندان منطقه 20 تهران با کسب آگاهیهای لازم در ایستگاههای غربالگری قند خون حضور یافتند و از وضعیت خود نسبت به بیماری دیابت آگاهی پیدا کردند.

با اجرای این طرح علاوه بر آنکه شهروندان از وضعیت سلامت خود مطلع شدند، مجموعه‌ای از اطلاعات نیز جمع آوری شده که برای ایجاد بانک اطلاعات بیماری دیابت لازم است.

همچنین بیماران دیابتی سطح منطقه در حلقه آبی رنگ دیابت بوستان ولایت گردهم آمدند و آگاهیهای لازم را برای درمان این بیماری به دست آوردند.

ارائه آموزشهای شهروندی، توزیع بروشورهای آموزشی و رایگان بودن از دیگر ویژگیهای این طرح بود.