140 واحد مسکونی کارگری در کنگان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج محبی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای اجرایی ساخت این 140 واحد مسکونی اظهارداشت: پیگیری حل مسائل و مشکلات مسکن کارگران در فرآیند ساخت و ساز و همچنین همکاری برای اخذ زمین برای کارگران و تعاونی های کارگری ساخت مسکن از برنامه های راهبردی این اداره محسوب می شود.

وی با اعلام آمادگی برای اخذ تسهیلات مسکن برای تعاونیها، بیان کرد: تمامی تلاش و همکاری خود را در راستای دریافت تسهیلات برای خرید زمین و ساخت مسکن برای کارگران و تعاونیهای کارگری مسکن ساز برای خانه دار شدن کارگران را به کار خواهیم بست .

مدیرعامل تعاونی مسکن کارگران کارخانه سیمان کنگان نیز با ارائه گزارش از فعالیت این تعاونی، گفت: کارهای اولیه خرید زمین برای احداث 140 واحد مسکونی برای کارگران کارخانه انجام شده و اعتبارات لازم برای خرید آن نیز تامین شده است .

محمد حسین زاده افزود: مذاکرات جدی با مالکان زمین در شهر کنگان برای تسطیح کردن زمین انجام گرفته و در آینده ای نزدیک پس از تشریفات قانونی ساخت 140 واحد مسکونی نیز شروع خواهد شد .

وی ظرفیت این پروژه را برای احداث 370 واحد مسکونی برای کارگران کارخانه اعلام کرد و اظهار داشت: در مرحله اول 140 واحد ساخته خواهد شد و در مراحل بعدی فازهای دیگری به این پروژه اضافه می شود.