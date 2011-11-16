سرانه کتاب در کردستان چهار دهم درصد به ازای هر نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رستگار صبح چهارشنبه در نشست کتابداران کتابخانه های عمومی استان با استاندار کردستان افزود: در حال حاضر تنها 578 هزار و 885 عنوان کتاب در کتابخانه های این استان موجود است که این میزان جوابگوی نیاز مردم کتاب دوست کردستان نیست.

وی با تاکید بر کمبود سرانه فضای کتابخانه های عمومی اظهار داشت: در این بخش نیز استان با کمبود رو به رو است و به ازای هر نفر تنها یک و چهار دهم متر مربع فضا برای مطالعه موجود است که با برنامه ریزی و احداث کتابخانه های جدید پیش بینی می شود این رقم به سه متر مربع افزایش یابد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به احداث چهار باب کتابخانه جدید در سطح استان بیان کرد: استان کردستان اکنون دارای 46 نهاد کتابخانه عمومی و 84 باب کتابخانه مشارکتی است و پیش بینی می شود این تعداد تا پایان سال با حمایت دولت و مسئولان استانی به 150 باب ارتقا پیدا کند.

رستگار به برنامه های بلند مدت نهاد کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و گفت: طی برنامه ریزی های زمان بندی شده پیش بینی می شود تا پایان سال 93 تعداد کتابخانه های عمومی استان از 46 باب به 58 باب رسیده و در پایان سال 1404 نیز به 79 کتابخانه برسد.

وی همچنین افزایش تعداد اعضای کتابخانه های عمومی و مشارکتی استان را از 21 هزار نفر به 200 هزار نفر طی چند سال آینده از دیگر فعالیت های هدف گذاری شده این نهاد در کردستان عنوان کرد و افزود: کردستان ظرفیت های بسیار خوبی در این عرصه ها در اختیار دارد و باید از تمامی این ظرفیت ها استفاده کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان پیشرفت در وضعیت کتابخانه های عمومی و مشارکتی را از لحاظ کمی و کیفی بسیار مطلوب دانست و افزود: استان کردستان توانسته با برنامه ریزی های مدون این فعالیت فرهنگی را از رتبه 25 کشوری به رتبه چهار کشور ارتقا دهد.

گفتنی است در نشست کتابداران کتابخانه های عمومی استان کردستان که با حضور استاندار کردستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سنندج برگزار شد کارشناسان این نهاد مشکلات و موانع پیش روی توسعه کتابخانه های سطح استان را بازگو کردند.

فرسودگی ساختمان کتابخانه های عمومی شهرستان ها، واریز نشدن سهم نیم درصد شهرداری ها از محل درآمدهای سالیانه، کمبود نیروی انسانی در کتابخانه ها، کمبود بودجه عمرانی و جاری و عدم پرداخت مزایا و اضافه کار به کارشناسان از جمله این مشکلات بود که خواستار پیگیری آن ها از سوی استاندار کردستان شدند.