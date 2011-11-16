استمهال وامهای سال گذشته صنعتگران اصفهانی انجام شد

بهمن پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرکهای صنعتی استان اصفهان و عدم تعطیلی هیچیک از این واحدها، اظهار داشت: تولید مخازن CNG که یکی از نیازهای کشور است که به تازگی در شهرک صنعتی اشترجان یک واحد به منظور تولید همین محصول راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت استان آمادگی استقبال از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های تولیدی را دارد، بیان داشت: 50 درصد سرمایه‌گذاریها در این بخش در قالب ارزی و ریالی پرداخت می‌شود که این تسهیلات از طریق بانک صنعت و معدن با نرخ سود 11درصد به صنعتگران ارائه می‌شود.

قائم سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سایر بانکها این تسهیلات را با نرخ سود 14درصد پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: استمهال وامهای سال 1388 انجام شده و سال 89 هم به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه 600هزار نفر نیروی کاری در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: حدود 300هزار نفر در بخش صنعت و معدن مشغول کار هستند.

پرویزی در ادامه با اشاره به نقش صنعت در اشتغالزایی در استان اصفهان تصریح کرد: 50 درصد از اشتغالزایی در استان اصفهان از طریق صنعت تامین شده است.

وی با اشاره به مشکلات کوره‌های آجرپزی در استان اصفهان اظهار داشت: بسیاری از واحدهای آجرپزی در استان اصفهان، تغییر وضعیت خود برای استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک اعلام کرده‌اند.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: همچنین استفاده از مواد و مصالح جایگزین مانند شیل می‌تواند خاک مورد نیاز برای ساخت آجر را فراهم کند که با اجرایی شدن این طرح منابع طبیعی نیز در محافظت هستند.