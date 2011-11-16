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۲۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نظرسنجی؛ شگرد جدید معاندان نظام/ شهروندان به تماسهای ناشناس پاسخ ندهند

نظرسنجی؛ شگرد جدید معاندان نظام/ شهروندان به تماسهای ناشناس پاسخ ندهند

معاون اجتماعی پلیس فتا نظرسنجی را جدیدترین شگرد معاندان نظام برای دریافت اطلاعات کشور دانست و از شهروندان خواست به تماسهای ناشناس جواب ندهند.

سرهنگ محسن میربهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا افراد معاند نظام که برای سازمانهای جاسوسی و نظرسنجی فعالیت می کنند با عنوان نظرسنجی با هموطنان تماس گرفته و سوالاتی را در مورد افراد و مسائل روز کشور مطرح می کنند. این افراد ابتدا با سوالات معمولی اعتماد طرف مقابل را جلب و در میان گفتگو سوالات مدنظرشان را می پرسند.

وی با هشدار به هموطنان در این زمینه تاکید کرد: افراد به هیچ وجه به شماره های ناشناس پاسخ ندهند و با این افراد همکاری نکنند. هیچ گونه نظرسنجی در مورد مسائل روز کشور با تلفن انجام نمی شود.
 

کد مطلب 1461291

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