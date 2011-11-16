پرداخت 40 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان آذربایجان غربی/ 65 هزار هکتار بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صد در صد غرامت میوه های هسته دار و محصولات کشاورزی سال زراعی گذشته پرداخت شده، افزود: طی این مدت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیش از 40 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان پرداخت کرده است.

وی از پرداخت غرامت محصولات سیب و انگور نیز تا یک ماه آینده خبر داد و بیان داشت: هم اکنون بیش از 65 هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی و باغات آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

رئیس ستاد بیمه محصولات کشاورزی و دامی آذربایجان غربی گفت: در سال زراعی جاری بیش از 220 هزار و 540 هکتار از اراضی زراعی زیر کشت پائیزی رفته که تا کنون 65 هزار و 540 هکتار از این اراضی تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است .

اصغری با اشاره به اینکه با توجه به بارش زود هنگام برف و باران در استان و ادامه کشت پائیزی، مهلت بیمه محصولات زراعی تا پایان آبان تمدید شده است، اظهار داشت: بخش زیادی از محصولات کشاورزی آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات بیمه‌ای بوده به طوریکه کشاورزان باید با سپری کردن مراحل قانونی از مزایای بیمه برای جبران خسارت وارده استفاده کنند.

وی وابستگی زیاد بخش کشاورزی به شرایط جوی را نیازمند فراهم کردن بسترهای حمایتی و تعیین کانون و نقاط خطر دانست و با بیان اینکه آذر‌بایجان غربی قطب کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، گفت: آب، هوا و خاک مناطق مختلف استان مستعد کشت بسیاری از محصولات زراعی در 720 هزار هکتار و محصولات باغی در 103 هزار هکتار است که با برقراری حمایتهای همه‌جانبه از کشاورزان قابلیت‌های موجود به فعلیت می‌رسد.

