به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس فتا پرده از راز کلاهبرداری میلیونی خواستگار قلابی برداشت. این زن در شکایتش مدعی شد با پسر جوانی در فیس بوک آشنا شدم او پس از گذشت مدتی به من ابراز علاقه کرد. وقتی موضوع را به خانواده ام گفتم آنها به شدت با این موضوع مخالفت کردند. آنها می گفتند نمی توان با چند قرار اینترنتی همدیگر را شناخت و تشکیل خانواده داد.

وقتی موضوع را به میلاد گفتم او ابتدا ناراحت شده و مدعی بود می تواند مرا خوشبخت کند. پس از گذشت چند روز از پسر مورد علاقه ام خبری نشد تا اینکه او با من تماس گرفت و مدعی شد عکسهای شخصی ام را از طریق بلوتوث هک کرده و من برای اینکه آبرویم نرود 11 میلیون به او پول دادم.

در ادامه ماموران پلیس فتا کیش رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند. ماموران ابتدا متوجه شدند میلاد از دو نفر دیگر نیز به عنوان خرید خودرو و گرفتن وام کلاهبرداری کرده است.

در ادامه با ردیابیهای تخصصی مشخص شد متهم در سایت پرشین بلاگ دارای وبلاگ است. به همین خاطر تیمهای تخصصی با اقدامات پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهم را که از فیلترشکنهای آمریکا استفاده می کرد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کنند.

سرهنگ سیروس دالوند سرپرست پلیس فتا کیش با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم در بازجوییهای فنی اعتراف کرد با حضور در شبکه های اجتماعی همانند فیسبوک طعمه های خود را شناسایی و در فرصتی مناسب از آنها کلاهبرداری می کرد.

عاملان جنایت هولناک قزوین اعدام می شوند



دو مرد جنایتکار که چهار عضو یک خانواده را در جنایتی هولناک به قتل رسانده بودند با موافقت رئیس قوه قضاییه، در ملأ عام اعدام می‌شوند.

رسیدگی به این پرونده از اوایل اسفند سال گذشته همزمان با ناپدید شدن مرموز زن جوانی به نام «معصومه» در دستور کار پلیس جنایی قزوین قرار گرفت. جست‌وجوها برای یافتن زن جوان آغاز شده بود که چند روز بعد مأموران جسد «معصومه» را در روستایی حوالی منطقه «مینودر» کشف کردند.

تجسس‌ها برای کشف راز این جنایت ادامه داشت که دو هفته بعد جسد سوخته مردی در بیابان‌های منطقه مینودر قزوین پیدا شد. در کنار جسد، شناسنامه نیمه سوخته مردی به نام «داوود» پیدا شد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان دریافتند «داوود» زنده است و برای ترک اعتیاد در یک کمپ بستری است.

در حالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت، مأموران از طریق مسئولان پزشکی قانونی مطلع شدند مردی به نام «علی» مدعی شده جسد سوخته متعلق به برادرش است. بنابراین بلافاصله تیمی از کارآگاهان راهی پزشکی قانونی شدند اما «علی» با مشاهده مأموران، پا به فرار گذاشت که در عملیات تعقیب و گریز پلیس دستگیر شد. وی در بازجویی‌ها ادعا کرد جسد متعلق به برادر معتادش است اما تجسس‌های پلیسی نشان داد جسد سوخته متعلق به رضا، برادر معصومه- نخستین قربانی- است. «رضا» نیز همزمان با این جنایت ناپدید شده بود.

بدین ترتیب «علی» که راز خود را فاش شده می‌دید، چاره‌ای جز بیان حقیقت ندید و به قتل «معصومه»، «رضا»، «شقایق» 13 ساله و «علی» 6 ساله- فرزندان رضا- اعتراف کرد.

عامل جنایت درباره انگیزه‌اش گفت: از چندی قبل نامه‌های تهدیدآمیزی به دستم می‌رسید. فرستنده ادعا می‌کرد عکس و فیلم‌های خانوادگی‌ام را در اختیار دارد. او تهدید کرده بود اگر 20 میلیون تومان پول نقد نپردازم، تمام عکس‌ها را در اینترنت پخش می‌کند. ضمن این که فرد ناشناس خواسته بود طی یک ماه همسرم را طلاق دهم. با این حال پس از تحقیق در این باره، متوجه شدم دوستم «رضا» نامه‌ها را فرستاده است.

بنابراین موضوع را با خواهرش- معصومه- در میان گذاشته و از او خواستم عکس و فیلم‌ها را از «رضا» بگیرد و به من تحویل دهد اما در کمال ناباوری، «معصومه» پول بیشتری مطالبه کرد. چرا که می‌گفت تصمیم دارد به خارج از کشور برود. وقتی از حل این مشکل به صورت مسالمت‌آمیز ناامید شدم، تصمیم به قتل «رضا» گرفتم. سپس موضوع را با یکی از دوستانم به نام «میلاد» در میان گذاشتم. او هم حاضر شد با دریافت پول، همکاری کند.

سرانجام طبق نقشه، اول اسفند «معصومه» را به بهانه پرداخت پول به حوالی روستا کشاندیم که «میلاد» خفه‌اش کرد. چند روز بعد هم رضا را به بیابان‌های اطراف مینودر کشانده و «میلاد» با طناب او را هم خفه کرد اما پس از چند دقیقه، متوجه شدیم هنوز جان دارد. بنابراین دو نفری با طناب خفه‌اش کردیم.

مرد جنایتکار در ادامه جزئیات قتل دو کودک را نیز فاش کرد و گفت: وقتی متوجه شدم جسد «رضا» شناسایی شده، نقشه قتل بچه‌هایش را نیز طراحی کردیم. بنابراین آنها را به بهانه ملاقات با پدرشان به حوالی یک روستا کشاندیم. ابتدا «میلاد» دختر 13 ساله را کشت و جسدش را در چاه انداخت. من هم «علی»- 6 ساله- را با طناب خفه کرده و «میلاد» جسد او را نیز به چاه انداخت. پس از این اعتراف‌های هولناک، همدست «علی» هم دستگیر شد و پیکر بی‌جان دو کودک از عمق چاه‌ بیرون کشیده شد.

از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، به دستور دادستان قزوین، پرونده به صورت ویژه در دادسرا رسیدگی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان قزوین فرستاده شد. در جلسه محاکمه، نماینده دادستان گفت: «بر‌اساس کیفرخواست صادر شده در تاریخ 24 اسفند 89، در این پرونده امیر - 39 ساله - باسواد، اهل ضیا‌آباد و دارای سوابق کیفری و میلاد - 37 ساله - مجرد، اهل قزوین و دارای سابقه کیفری متهم به چهار فقره قتل هستند. بررسی قتل‌ها نیز نشان می‌دهد انگیزه قتل رضا، مقابله با تهدید و اخاذی وی بوده و سه قتل دیگر برای از بین بردن شهود یا بازماندگان بوده که با کمال قساوت و سنگدلی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر پرونده، خونسردی متهمان هنگام قتل و یادآوری آن است، چرا که هنگام بازسازی صحنه، مأموران و بازپرس بسیار متأثر بودند، اما قاتلان بسیار خونسرد بوده و حتی ابراز پشیمانی هم نکرده‌اند.

پس از محاکمه دو جنایتکار، قاضی ناصری- رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین- و چهار قاضی مستشار وارد شور شده و «علی» را به اتهام مشارکت در 2 جنایت به دو بار قصاص در ملأ عام، به خاطر معاونت در قتل عمد به 15 سال زندان، مشارکت در دفن جسد به یک سال حبس و مباشرت در سرقت به دو سال زندان، بازگرداندن اموال مسروقه و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. «میلاد» نیز به اتهام مشارکت در سه فقره قتل، به سه بار قصاص در ملأ عام و زندان محکوم شد.

با اعتراض دو مرد جنایتکار به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان نیز حکم را تأیید کردند. به دنبال موافقت رئیس قوه قضائیه و انجام تشریفات قانونی، قرار است دو مرد جنایتکار بزودی در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.

کلاهبرداری اینترنتی برای خرید شارژ تلفن همراه

چندی پیش یکی از شهروندان اصفهانی با مراجعه به پلیس در شکایتی مدعی شد مقادیر زیادی وجه نقد از حساب بانکی اش به صورت غیر قانونی برداشت شده است. پس از این شکایت و تشکیل پرونده تیمی از ماموران و کارشناسان پلیس فتاتحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مشخص شد در 5 ماه گذشته کاربر یا کاربرانی از طریق سامانه اینتر نت بانک اقدام به خرید اینترنتی شارژ تلفن همراه با حساب بانکی مالباخته کرده اند. با بدست امدن این سرنخ ماموران برای شناسایی متهمان اقدام به شناسایی 20ادرس کردند که هیچکدام قابل ردیابی نبود.

با توجه به اینکه تمامی برداشت ها در قالب خرید کارت شارژ اعتباری بود، کارشناسان تصمیم به ردیابی مخابراتی گرفتند. با انجام اقدامت ویژه کنترلی مشخص شداکثر شارژها توسط جوان 20 ساله ای به فروش رسیده است. پس از شناسایی و دستگیری متهم، وی به جرم خود اعتراف کرد و دربازجویی ها به سرقت های مشابه از حساب 9 نفر از دوستان و آشنایانش اعتراف کرد.

سرهنگ خسروی رئیس پلیس فتا اصفهان در پایان با توصیه به شهروندان برای کنترل بیشتر حسابهای بانکی تصریح کرد: افراد باید از رمزهای مناسب استفاده کنند و از کلمات و کاراکترهای ترکیبی استفاده کنند. همچنین افرادنباید اطلاعات حساب خود را در اختیار افراد قرار داده یا آن را در پشت کارت یادداشت نکنید.

قتل دو زن به دست همسران خود



دو مرد جنایتکار که در جنایتهای جداگانه همسران خود را به قتل رسانده بودند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس دستگیر شدند.در نخستین جنایت مردی به خاطر سوءظن همسرش را با ضربه کار از پا درآورد. تیم جنایی پس از اطلاع از ماجرا و حضور در بیمارستان با جسد زنی مواجه شده که کاردی در کمرش فرو رفته بود.در ادامه با شناسایی هویت مقتول به نام نیلوفر 28 ساله کارآگاهان راهی خانه او شده و با بهم ریختگی وسایل و آثار خون روبرو شدند.

در ادامه همسر نیلوفر از سوی ماموران دستگیر شد که در نخستین بازجویی ها منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: به همسرم شک داشته و تصور می کردم او به من خیانت کرده است. بر سر این موضع با او درگیر شده و کاردی را در کرش فرو کردم. سپس او را به بیمارستان رساندم. وقتی از مرگ او مطمئن شدم به خانه آمده و قصد فرار داشتم که از سوی ماموران دستگیر شدم.

قتل همسر با ضربه های چوب در دومین جنایت روز شنبه مردی به خاطر اختلافاتی که با همسرش داشت او را با ضربه های چوب کشت. ماموران پس از حضور در محل جنایت با جسد غرق در خون زن جوانی روبرو شدند که با ضربه های جسم سخت از پا درآمده بود.

کارآگاهان سپس همسر این زن را بازداشت کردند که او با اعتراف به این جنایت گفت: مدتی بود با همسرم اختلاف داشتم. او به بیماری روحی و روانی من توجه ای نمی کرد.امروز با هم درگیر شدیم. در یک لحظه کنترلم را از دست داده و با چوب شروع به کتک زدن او کردم.وقتی به خودم آمدم او دیگر نفس نمی کشید.

با این اعترافات، بازپرس جنایی به تیمی از متخصصان پزشکی قانونی دستور داد وضعیت روحی و روانی مرد جنایتکار را بررسی کنند.

سرقت صاحب کافی نت از حساب دانشجویان



چندی پیش فردی با مراجعه به ماموران پرده از راز سرقتهای اینترنتی از حساب دانشجویان برداشت. این فرد مدعی شد چندی قبل برای ثبت نام دانشگاه به کافی نت رفتم. اما چند وقت بعد متوجه سرقت 69 میلیون ریال پول از حساب بانکی ام شدم.

با اعلام این شکایت اکیپی از ماموران رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دارند. ماموران با استفاده از ابزارهای فنیو تخصصی متوجه شدند سرقت اینترنتی با استفاده از سیستم رایانه کافی نت انجام شده است و تمامی خریدهای حساب شاکی مربوط به ثبت نام دانشگاه است.

پس از روشن شدن این موضوع صاحب کافی نت شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی ها به سرقت از حساب مشتریانش اعتراف کرد و گفت: زمانی که دانشجویان برای ثبت نام به کافی نت می آمدند شماره حساب و رمز آنها را ذخیره می کردم و در یک فرصت مناسب اگر حسابشان پر از پول بود آن را خالی می کردم. متهم پس از اعتراف تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ کاکوان رئیس پلیس فتا استان البرز با هشدار نسبت به حفظ رزهای اینترنتی و حساب بانکی گفت:رمزعبور،خط مقدم دفاع در حفاظت از اطلاعات ذخیره شده است. مطمئن شوید از رمزهای عبور قوی استفاده می کنید و با هوشیاری آن را حفظ کنید. همیشه به طور مرتب رمز خود را تغییر دهید. حداقل هر 90 روز یک بار در مواقع عادی و هر لحظه پس از مشکوک شدن این اقدام را انجام دهید.

کوچ اراذل و اوباش از تهران/ حاضر غایب در کلانتری

این هفته رئیس پلیس تهران با اعلام خروج برخی اراذل و اوباش از تهران گفت: در 6 ماهه اول امسال کاهش بسیار خوبی از شرارت ها داشتیم و هم اکنون میزان تماس ها با 110 در مورد اراذل و اوباش بسیار کاهش یافته است. همچنین تا پایان سال چندین طرح دیگر را برای برخورد با اراذل و اوباش انجام می دهیم. هم اکنون اراذل و اوباش سطح یک در شهر وجود ندارند چرا که همه آنها از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده اند. ضمن اینکه تعدادی اراذل و اوباش از تهران رفته و برخی از آنها نیز جذب بازار کار شده اند.

وی ادامه داد: اراذل و اوباش باید در کلانتری حاضر و غایب شوند و اگر دست به اعمال مجرمانه خود بزنند قاطعانه با آنها برخورد می شود.

محاکمه مامور پلیس به اتهام قتل شبه عمد



پرونده مامور پلیس که با تیراندازی به سوی سرنشینان پژو 206 متهم به قتل شبه عمد شده بود پس از 52 ماه از حادثه به علت نقص تحقیقات دوباره به دادسرا بازگشت.



به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد روز جمعه 22 تیرماه سال 86 مأموران کلانترى ۱۰۳ گاندى هنگام گشت در خیابان میرداماد به راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ مظنون شده و دستور ایست دادند. اما کاظم راننده ۳۱ ساله خودرو به مسیر خود ادامه داد. در ادامه مأموران به تعقیب خودرو پرداختند تا این که سرانجام در بزرگراه کردستان با شلیک چند گلوله خودرو را متوقف کردند.

مأموران زمانى که خود را به راننده رساندند با جسد خون آلود پسر جوان روبرو شدند که هدف گلوله قرار گرفته بود. بازپرس «روشن» پس از اطلاع از ماجرا دستور انتقال جسد به پزشکى قانونى را صادر کرد، سرنشین دیگر خودرو نیز براى تحقیقات تکمیلى بازداشت شد.

یکی از سرنشینان خودرو در بازجویى ها گفت: روز حادثه مدارک خودرو همراهمان نبود، در حال رفتن به خانه بودیم که مأموران به ما دستور ایست دادند. کاظم - راننده - نیز براى این که خودرو توقیف نشود فرار کرد. در بزرگراه کردستان مأموران پلیس با چراغ خاموش به تعقیب ما پرداختند. همان موقع به تصور اینکه پلیس در تعقیب ما نیست به راهمان ادامه دادیم.

اما در یک لحظه صداى شلیک چند گلوله به گوش رسید. همان موقع کاظم به خاطر اصابت گلوله به کمرش کنترل خودرو را از دست داد.

پس از تحقیقات مقدماتى بازپرس دادسراى جنایى تهران به هیأت کارشناسى قانون به کارگیرى سلاح مأموریت داد موضوع را به دقت بررسى کنند و در صورت مشاهده قصور از سوى مأمور پلیس آن را اعلام کنند. با گذشت 52 ماه از ماجرا با تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا جنایی تهران و ارائه گزارش کارشناسان اسلحه بازپرس روشن مامور تیرانداز را مجرم شناخت و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام قتل شبه عمد به شعبه 1159 دادگاه عمومی تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه اولیای دم خواستار مجازات مامور تیرانداز و ماموری که درخودروی گشت بوده شدند. در ادامه رییس دادگاه پس از شنیدن اظهارات وکلای مدافع اولیای دم و مامور پلیس پرونده را با توجه به نقص تحقیقات دوباره به دادسرا بازگرداند.