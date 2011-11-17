تعامل مسئولان و هنرمندان نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و هنر دارد

فرزاد معافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اهمیت جایگاه سینما و تئاتر در جامعه مسئولان باید به طور جدی به این بخش توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره های هنری فرصتی برای هنرمندان است تا وسیله آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند، افزود: برگزاری انواع جشنواره های موضوعی، مذهبی، قومی و ملی در راستای ارتقای فرهنگ کشور نقش مهمی دارد.

معانی با بیان اینکه بیش از 99 درصد از خانواده های ایرانی همه روزه برنامه های تلویزیون را تماشا می کنند، ابراز داشت: این امر بیانگر جایگاه مهم سینما و تلویزیون است که مسئولان باید بیش از پیش در این حوزه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: اگر اهمیت هنر در جامعه مشخص شود بسیاری از ناهنجاریها و بد اخلاقیهایی که در بین نسل جوان شایع شده بر طرف می شود.

معانی به برگزاری جشنواره تئاتر منطقه دو کشور در زنجان اشاره کرد و گفت: وضعیت تئاتر کشور رو به بهبود است و یکی از عمده ترین دلایل این امر حضور نسل جوان در این عرصه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات تئاتر کمبود امکانات و عدم تبلیغ آن است که امیدواریم شاهد توسعه این بخش در سال های آینده باشیم.

معاون دانشکده هنر و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره تهران با اشاره به اینکه تئاتر جزو تاثیرگذارترین هنرهاست، عنوان کرد: ارتباط مستقیم مسئولان و هنرمندان این حوزه باعث رفع مشکلات آنها می شود.

معانی با تاکید بر برگزاری جشنواره های هنری در طول سال در کشور یادآور شد: با توجه به اینکه هنرمندان کشور فرصت اجرای عمومی را در بین مردم ندارند برگزاری جشنواره ها باعث ارتقای سطح کمی و کیفی آثار هنری می شود.