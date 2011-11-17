آکادمی موسیقی ایرانی در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت های موسیقی در نخستین جشنواره هنرهای اسلامی که با عنوان طواف تا ولایت در طول یک هفته به روی صحنه رفت در ترافیک سنگین برگزاری کنسرت های متعدد برگزار شد در این جشنواره گروه های مختلف موسیقی به اجرای برنامه پرداختند و نا هماهنگی هایی در این حوزه اتفاق افتاد؛ به این ترتیب که قرار بود در دو شب نخست این بخش از جشنواره ارکستر سمفونیک رودکی به رهبری نادر عباسی به روی صحنه رود اما این دو شب برنامه درست در صبح روز اجرا به دلایل نامعلوم لغو شد و مسئولان جشنواره مجبور شدند با عجله سینا سرلک که در روزهای میانی این جشنواره کنسرت داشت را در روز نخست جایگزین کنند و روز دوم از این اجرا را به گروه بومی بوشهری لیان اختصاص دادند و همچنین گروه محلی هوران را نیز جای اجرای سرلک گذاشتند.

- یکی از ویژگی های بخش موسیقی در جشنواره طواف تا ولایت حضور گروههای موسیقی محلی بود که انصافا رنگ و بوی ویژه ای به این جشنواره بخشیده بودند و برخلاف انتظار برخی از کنسرت ها به دور از اجراهای سفارشی بود به عنوان نمونه کنسرت گروه موسیقی مقامی لری با آواز فرج علیپوری یکی از هیجان انگیزترین کنسرت های این مجموعه بود که مخاطب های بسیاری را در خود جا داد؛ از سوی دیگر کنسرت گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان یکی دیگر از اجراهای این مجموعه بود که با استقبال مواجه شد.

- در کنار استقبال از برخی از کنسرت های موسیقی محلی ، بعضی دیگر از کنسرت ها مورد استقبال قرار نگرفت به عنوان مثال اجرای سمفونی خورشید از ساخته های سعید شریفیان یکی از همان اجراهایی بود که توسط ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه رفت اما به دلیل کیفیت پایین اجرا مورد استقبال قرار نگرفت تا جائیکه بسیاری از تماشاگران حین اجرا سالن را ترک کردند؛ در این بین ارسلان کامکار در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت به نوعی این مطلب را تایید کرد و گفت که دلیل عملی نشدن وعده مسئولان مبنی بر پرداخت حقوق نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران، اعضای این ارکستر با نارضایتی در اجرای سمفونی خورشید حاضر شدند، از همین رو تمرکز کافی در کنسرت وجود نداشت.

-منوچهر صهبایی رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران که به مدت دو سال و نیم رهبر این ارکستر بود در رابطه با مسائل این ارکستر گفت که مشکلات ایجاد شده در ارکستر سمفونیک تهران به علت کارشکنی های برخی از اعضای این ارکستر رخ داده است و به اعتقادمن برای حل این معضل باید ارکستر سمفونیک تهران را از نو بازسازی کرد.

- یکی دیگر از اخبار قابل توجه در این حوزه تولید برنامه‌ای با عنوان آکادمی موسیقی ایرانی با مدیریت رضا صادقی در برخی از خبرگزاری ها بود به این معنا که پس از همه‌گیر شدن موج آکادمی‌ها در کانال‌های ماهواره‌ای، خبر تولید برنامه‌ای با همین محتوا در داخل کشور منتشر شد به این ترتیب که جوانان علاقمند به آواز در این برنامه فرصت رقابت پیدا می کنند و از میان آن ها بهترین ها به عنوان صدای برتر سال معرفی می شوند و رضا صادقی، بهروز صفاریان و پویا نیک پور از جمله داوران این مسابقه خوانندگی هستند ضمن اینکه قرار است این برنامه برای دشبکه نمایش خانگی تولید شود البته ناگفته نماند که مسئولان شبکه ایرانیان به شدت در پی کسب رضایت تهیه کنندگان این مجموعه هستند تا بتوانند مجموع این برنامه را از شبکه خانگی پخش کنند ولی ظاهرا دفتر موسیقی وزارت ارشاد با پخش آن از این شبکه ماهواره ای مخالفت کرده است.

- همزمانی کنسرت گروه های مطرح موسیقی یکی از نکات جالب در آخرین اجراهای صحنه ای در هفته پایانی آبان ماه است به این معنا که سه کنسرت گروه همنوازان حصار ، ارکستر موسیقی ملی و شیدا نخستین اجرای خود را شامگاه گذشته در تالار وحدت ، برج میلاد و سالن نمایشگاه میلاد به روی صحنه بردند.

- یکی از نکات جالب در کنسرت گروه موسیقی همنوازان حصار اجرای موسیقی تلفیقی ایرنی و موسیقی فلامنکو است ؛قمصری در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی دست زدن به چنین تجربه هایی گفت که یکی از عوامل اصلی که مرا در پیشبرد اهداف موسیقایی خود مصمم تر می کند دغدغه ام برای ایجاد تغییر در ساختار موسیقی ایرانی و ایجاد تنوع در ذائقه مخاطب است و معتقدم یکی از عواملی که باعث شد من بتوانم راهم را برای حرکت هموار کنم این بود که هیچ زمان زیر چتر پیشکسوتان موسیقی نبوده ام و همیشه برداشت خود از این هنر را به روی صحنه برده ام .

- خبر آخر اینکه محمد میرزمانی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد که به بتازگی از سفر کره جنوبی بازگشته است گفت که بعد از دستور معاونت هنری تاکنون افتتاح دو مکتب خانه قطعی شده و بقیه نیز به مرور در سال‌های آتی تاسیس خواهد شد.