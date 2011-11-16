برگزاری دوره آموزشی "اصول و آداب تشریفات" در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمدزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این دوره آموزشی با همکاری اداره کل آموزش و پژوهش استانداری و با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان از روز شنبه 28 آبان به مدت سه روز در تبریز برگزار می‌شود.

وی مدت این دوره آموزشی را 24 ساعت اعلام کرد و گفت: مدرس این دوره آموزشی خانم دکتر ببران از اساتید رشته روابط عمومی دانشگاه آزاد تهران است که مباحث مربوط به آداب تشریفات را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد کرد.

محمدزاده از ثبت‌نام 70 نفر برای شرکت در این دوره خبر داد و افزود: دوره آموزشی "اصول و آداب تشریفات" نخستین دوره از سری برنامه‌های آموزشی تخصصی روابط عمومی‌ها است که از سوی شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان تدارک دیده شده و با استقبال خوب مدیران و کارشناسان روابط عمومی مواجه شده است.

وی با بیان این که دوره "اصول و آداب تشریفات" یک دوره آموزشی رسمی است از اعطای گواهینامه معتبر از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری به شرکت‌کنندگان خبر داد.

محمدزاده اظهار داشت: هدف از برگزاری دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات، آشنایی بیشتر روابط عمومی‌ها با نقش و اهمیت تشریفات و پذیرایی در ادارات و سازمان‌ها است که یکی از دوره های لازم و ضروری برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها به شمار می آید.

وی افزود: اطلاع‌رسانی در فرایند تشریفات، آیین تشریفات در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی، افتتاحیه‌ها و بهره‌برداری از طرح‌ها، مذاکرات رسمی و غیررسمی، مباحث اجرایی تشریفات و شرایط و توانمندی‌های عوامل ستادی و اجرایی از سرفصل‌های دوره آموزشی "اصول و آداب تشریفات" است.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان با اشاره به لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای افزایش اطلاعات روابط عمومی‌ها و به کارگیری فنون پیشرفته روابط عمومی، یاد آور شد: دوره‌های آموزش تخصصی برای روابط عمومی‌های استان با برگزاری شش دوره آموزشی دیگر تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

محمدزاده افزود: تلاش می‌کنیم با هماهنگی‌های لازم از استادان و متخصصان برجسته رشته روابط عمومی در این دوره‌ها استفاده کنیم.