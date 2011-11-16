خرید برنج پرمحصول در مازندران از مرز 40 هزار تن گذشت

رضا افرازه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز طرح ملی خرید تضمینی برنج پرمحصول از شالیکاران استان تاکنون بیش از 40 هزارتن برنج خریداری شد.

وی افزود: از این میزان قریب به 22 هزارتن توسط مراکز خرید مستقیم شرکت غله و مابقی نیز توسط شالیکوبی داران خریداری شد.

افرازه به مبلغ پرداختی به شالیکاران استان اشاره کرد و گفت: تاکنون 561 میلیارد و 749 میلیون ریال پول به کشاورزان بابت بهای برنج تحویلی پرداخت شد.

وی با اشاره به آمادگی مراکز خرید دولتی اظهار داشت: شش مرکز خرید مستقیم شرکت غله در شهرهای بابل، آمل، فریدونکنار و نکا کماکان آماده دریافت برنج از کشاورزان مازندران هستند.

