سرکوب خونین معترضان در غرب / طرح جدید انگلیس علیه جنبش بیداری

با وجود تلاش پلیس نیویورک برای بیرون کردن معترضان جنبش ضد سرمایه داری از چادرهایشان در پارک "زاکوتی" و بازداشت 200 نفر از تظاهرات کنندگان، مردم همچنان در صحنه تظاهرات حضور دارند و اعلام کردند روز پنجشنبه با برپایی تظاهرات گسترده سبب تعطیلی وال استریت خواهند شد.

پلیس شب گذشته برای سرکوب معترضان سپر انسانی تشکیل داده بود و معترضان را از اردوگاه خود در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا اخراج کرد.

سخنگوی معترضان نیز از کسب اجازه از سوی پلیس برای بازگشت به محل تجمعات در اوکلند و نیویورک بدون کیفهای بزرگ، کیسه خواب و چادر خبر داد.

شبکه خبری پرس تی وی نیز در گزارشی از موافقت دادگاهی در نیویورک برای بازگشت معترضان به پارک زاکوتی و برپایی دوباره چادرها خبر داد.

با وجود اقدامات خشونت بار پلیس و درگیری با معترضان، تظاهرات کنندگان دوبار اقدام به برپایی چادرهای جدید کردند و شعارهایی را در اعتراض به سیستم ناکارآمد اقتصادی سر دادند که نشان می دهد شعله تظاهرات به این زودی ها خاموش نمی شود و مردم تا زمان دستیابی به اهداف خود در چادرهایشان باقی می مانند.

همچنین عصر روز گذشته سه شنبه درپی تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری در مرکز شهر "پیتسبورگ" در پنسیلوانیا پنج نفر به اتهام نقض قوانین و ناآرامی در شهر بازداشت شدند.

همچنین تظاهرات ضد سرمایه داری درشهر سیاتل آمریکا به خشونت کشیده شد و پلیس ازاسپری فلفل برای سرکوب معترضان استفاده کرد و در جریان ناآرامی ها یک پیرزن 84 ساله، یک زن باردار و یک کشیش به دلیل استنشاق گاز فلفل مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.همچنین پلیس سیاتل شش نفر از معترضان را بازداشت کرد.

در لندن نیز در پی جمع آوری کمپ معترضان جنبش وال استریت در نیویورک، دولت انگلیس در بیانیه ای رسمی از تلاشها برای انجام اقدامی قانونی به منظور اخراج تظاهرات کنندگان از مقابل درهای کلیسای سنت پل خبر داد.

این خبر در حالی منتشر می شود که معترضان تسخیر لندن در حمایت از جنبش وال استریت در پی آن بودند که مقابل سفارت آمریکا در لندن تجمع کنند و اعتراض خود را نسبت به شکاف طبقاتی موجود و نظام سرمایه داری اعلام کنند.

درفرانسه نیز پلیس چادر و پلاکارد معترضان به نظام سرمایه داری را در منطقه تجاری "لادفانس" در غرب پاریس که از 10 روز گذشته تاکنون شاهد تظاهرات در اعتراض به سیستم ناکارآمد اقتصادی دولت است، جمع آوری کرد.

همچنین امروز چهارشنبه با وجود جمع آوری اردوگاه تظاهرات کنندگان در شهر ملبورن، معترضان جنبش "تسخیر ملبورن" به پارک این شهر بازگشتند.