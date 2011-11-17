مسئولان دانشگاه تبریز از معیارهای رتبه بندی آگاهی ندارند!

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه تبریز دارای موقعیت خوبی است ولی کمبود اطلاعات، دانش و عدم اتخاذ سیاست های مناسب باعث پیش آمدن وضعیت موجود شده است.

مهراد گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که دانشگاه تبریز در تابستان سالجاری با مرکز منطقه ای علوم و فناوری و پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام امضا کرد، علاقه فراوانی از سوی این دانشگاه جهت توسعه علمی مشاهده می شود.

به گفته وی، بر اساس مطالعات علم سنجی، تولیدات علمی دانشگاه تبریز در ( ISC ) نشان می دهد که پتانسیل های این دانشگاه برای جهش علمی در خور توجه است.

لزوم برگزاری کارگاه آموزش نحوه رتبه بندی دانشگاه ها در دانشگاه تبریز



رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری همچنین تصریح کرد: با اجرای بندهای مختلف تفاهم نامه که به نگاشت علم دانشگاه تبریز و بررسی و مقایسه رشته های موضوعی در این دانشگاه توجه دارد و نیز برگزاری کارگاه رتبه بندی در این دانشگاه، برای آشناسازی هیئت رئیسه، روسای دانشکده ها و معاونان پژوهشی باعث می شود با کسب اطلاعات لازم از معیارها و شاخص ها از طرفی و با تصمیم تولید علم این دانشگاه و تعیین مشکلات های احتمالی بتوانیم برای توسعه آموزش و پژوهش در این دانشگاه گام برداریم.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز از دانشگاه های خوب کشور است، ادامه داد: توسعه بخشیدن به دانشگاه ها به عواملی نیاز دارد که باید دانشگاه تبریز نیز این ها را در برنامه خود قرار دهد.

مهراد افزود: جذب هیئت علمی بویژه فارغ التحصیلان از کشورهای توسعه یافته، انتشار مجلات علمی به زبان انگلیسی، برقراری ارتباطات علمی موثر با موسسات و دانشگاه های پژوهشی منطقه و توجه به بحث روابط حاکم بین دانشگاه و صنایع و کارخانجات استانی از راههای موثر برای ارتقای سطح دانشگاه تبریز و دیگر دانشگاه ها است.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همچنین تاکید کرد: تلاش برای افزایش بودجه های تحقیقاتی و توسعه همه جانبه تحصیلات تکمیلی از عواملی است که با اجرای این مولفه ها دانشگاه تبریز می تواند راه ترقی موردنظر را طی کند.