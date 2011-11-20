اهدای عضو بخشش دوباره زندگی/ چشمانی که به لیست انتظار دوخته شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ مغزی توقف کامل وبرگشت ناپذیرهمه فعالیتهای مغزاست که هیچ درمانی برای آن در دنیا وجود ندارد.
فردی که دچار مرگ مغزی می شود هرگز قادر به زندگی دوباره نخواهد بود ودر این حالت فـرد نـفس نمی کشد و به تحریکات درمانی هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
پزشکان ازطریق نشانه ها ومعاینـات متـعدد وتکـمیلی به تشخیص قطـعی مـرگ مغزی می رسند وازعلل مـرگ مغزی می توان ضربه به سر، خونریزهای مغزی، نرسیدن طولانی مدت اکسیژن به مغز، مسمومیتها و ...را نام برد.
تفاوت کما و مرگ مغزی در این است که کما کاهش درفعالیت مغز است واحتمال برگشت هوشیاری وجود دارد ولـی مرگ مغزی توقف کامل وبرگشت ناپذیر درعملکـرد مغز است و در واقـع مغز دراین شرایط حیاتی ندارد.
درحالت کما ممکن است شخص برای مدت طولانی زنده بماند یا هوشیارشود ولی درمرگ مغزی فرد حتما بعد از چند ساعت یا چند روز فوت خواهد کرد.
در هنگام مرگ مغزی قـلـب به دلـیـل دارا بـودن سیستم خـودکار درصورت رسیدن اکسیژن به آن می تواند به کار خود ادامـه دهـد.
یـک دستـگاه تنـفس مصنوعی می تواند این عمل اکسیژن رسانی را برای مـدت کوتاهـی تأمین کند تا قـلب به کارخود ادامه دهد اما با وجود همه این تجهیزات نـیـز قلب تـامدت کوتاهی می تواند زنده بـمـانـد.
زهرا سیاح با اشاره به اینکه در این استان بخش پیوند نداریم، اذعان داشت: بیماران استان ما نیز همانند سایر استانها در لیست انتظار کشوری قرار دارند که از سطح کشورعضواهدایی دریافت می کنند.
کارشناس و هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه طی هشت ماهه گذشته در مصاحبه با 25 خانواده مرگ مغزی 12 خانواده رضایت به اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را داده اند، اظهار داشت: از 12 بیمار مرگ مغزی بیش از 30 عضو شامل کبد، کلیه و پانکراس قابل استفاده برای بیماران نیازمند عضو جدا سازی و برای پیوند آماده شده است.
وی با تاکید بر اینکه بیماران کبدی، قلبی و کلیوی زیادی در لیست انتظار برای دریافت عضو قرار دارند، عنوان کرد: تلاش این تیم بر این است که چشمان منتظر بیماران در لیست انتظار فروغ هدف خود را از دست ندهند و این مهم امکان پذیر نسیت مگر اینکه هموطنان و هم استانیها به تیمهای پزشکی اعتماد داشته باشند و فرق بین بیماری که در کما قرار دارد با بیمار مرگ مغزی شده را بدانند.
سیاح با بیان اینکه بیش از پنج هزار از شهروندان این استان با مراجعه به واحد پیوند و بیماریهای خاص معاونت درمان به پر کردن فرم اهدائ عضو اقدام کرده اند، بیان داشت: در بین این داوطلبان از تمامی اقشار جامعه از جمله روحانیون، مسئولان استانی، استادان، دانشجویان و کسبه حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه تیم پیوند دراین استان نو پاست، بیان داشت: با توجه به نو پا بودن این تیم و افزایش آمار بیماران اهداء کننده اعضا در سال 90 با توجه به آمار جمعیتی جز اولین استانهای فعال در زمینه اهداء اعضا در سطح کشور قرار گرفته است.
سیاح بیان داشت: تیم پیوند متشکل از پزشکان متخصص مغز و اعصاب، داخلی اعصاب، بیهوشی، داخلی، پزشکی قانونی، کارشناس آزمایشگاه و پرسنل مجرب اتاق عمل است.
کارشناس و هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا استان چهار محال و بختیاری با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در جهت اهدای اعضا در جامعه بیان داشت: صدا و سیما، خبرگزاریها، جرایدمحلی و ... در راستای فرهنگسازی بهتر این مهم تلاش کنند.
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گزارش: زهرا مرادی
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