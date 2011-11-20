اهدای عضو بخشش دوباره زندگی/ چشمانی که به لیست انتظار دوخته شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ مغزی توقف کامل وبرگشت ناپذیرهمه فعالیتهای مغزاست که هیچ درمانی برای آن در دنیا وجود ندارد.

فردی که دچار مرگ مغزی می شود هرگز قادر به زندگی دوباره نخواهد بود ودر این حالت فـرد نـفس نمی کشد و به تحریکات درمانی هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

پزشکان ازطریق نشانه ها ومعاینـات متـعدد وتکـمیلی به تشخیص قطـعی مـرگ مغزی می رسند وازعلل مـرگ مغزی می توان ضربه به سر، خونریزهای مغزی، نرسیدن طولانی مدت اکسیژن به مغز، مسمومیتها و ...را نام برد.

تفاوت کما و مرگ مغزی در این است که کما کاهش درفعالیت مغز است واحتمال برگشت هوشیاری وجود دارد ولـی مرگ مغزی توقف کامل وبرگشت ناپذیر درعملکـرد مغز است و در واقـع مغز دراین شرایط حیاتی ندارد.

درحالت کما ممکن است شخص برای مدت طولانی زنده بماند یا هوشیارشود ولی درمرگ مغزی فرد حتما بعد از چند ساعت یا چند روز فوت خواهد کرد.

در هنگام مرگ مغزی قـلـب به دلـیـل دارا بـودن سیستم خـودکار درصورت رسیدن اکسیژن به آن می تواند به کار خود ادامـه دهـد.

یـک دستـگاه تنـفس مصنوعی می تواند این عمل اکسیژن رسانی را برای مـدت کوتاهـی تأمین کند تا قـلب به کارخود ادامه دهد اما با وجود همه این تجهیزات نـیـز قلب تـامدت کوتاهی می تواند زنده بـمـانـد.

از زمان مرگ مغزی و ازکارافتادن مغز عملکرد اعضای بدن یکی یکی مختل شده ودرنهایت ازکار می افتد. این مدت ازچند ساعت تا چند روز متغیر است به همین دلیل است که عمل اهدای اعضا باید هرچه زودتر انجام گیرد.

اما از سویی دیگر تنها راه ادامه حیات برای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب وکبد و بهترین درمان برای مبتلایان به نارسایی کلیه، پیوند عضو است.

درهرسال تعداد زیادی ازبیماران نیازمند به پیوند عضو که درلیست انتظارند جان خود را از دست می دهند و این درحالی است که اعضای سالم افراد دچارمرگ مغزی، زیر خاک مدفون می شوند.

هرکس و درهر سن می تواند در صورت بروز مرگ مغزی و وصیت قبلی خود و با رضایت بستگان، اهداکننده عضو یا نسج باشد و شرایط پزشکی فرد در زمان مرگ مغزی، تعیین کننده قابلیت وی برای اهدا خواهد بود.

اعضای قابل اهدا شامل کلیه ها، کبد، قلب، ریه، لوزالمعده و روده است و نسوج قابل اهدا شامل قرنیه، استخوان، سیاهرگ، غضروف، دریچه های قلبی، پوست وتاندون است.

اهدای عضو براساس قانون "پیوند اعضای بیماران فوت شده ویا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است" مصوبه مـجلس شورای اسلامـی و شـورای نـگهبان، امری قانونی است.

در قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 22 بـه تصریح اشاره شده که هرگاه کسی باعث بـقـای نفسی شود مـانند آن است که بـاعـث نجات جان تمام انسانها شده است.

با تلاش واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی سراسر کشور سالانه حدود 140 ـ 120 بیمار مرگ مغزی پس از شناسایی و اخذ رضایت از خانواده هایشان به بیماران نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره می بخشند.

کارشناس و هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تیم پیوند استان چهار محال و بختیاری فعالیت خود را در این استان از سال 82 شروع کرده، اظهارداشت: افزایش چشمگیر رضایت خانواده بیماران مرگ مغزی در سال جاری بسیارمحسوس است.

زهرا سیاح با اشاره به اینکه در این استان بخش پیوند نداریم، اذعان داشت: بیماران استان ما نیز همانند سایر استانها در لیست انتظار کشوری قرار دارند که از سطح کشورعضواهدایی دریافت می کنند.

کارشناس و هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه طی هشت ماهه گذشته در مصاحبه با 25 خانواده مرگ مغزی 12 خانواده رضایت به اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را داده اند، اظهار داشت: از 12 بیمار مرگ مغزی بیش از 30 عضو شامل کبد، کلیه و پانکراس قابل استفاده برای بیماران نیازمند عضو جدا سازی و برای پیوند آماده شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیماران کبدی، قلبی و کلیوی زیادی در لیست انتظار برای دریافت عضو قرار دارند، عنوان کرد: تلاش این تیم بر این است که چشمان منتظر بیماران در لیست انتظار فروغ هدف خود را از دست ندهند و این مهم امکان پذیر نسیت مگر اینکه هموطنان و هم استانیها به تیمهای پزشکی اعتماد داشته باشند و فرق بین بیماری که در کما قرار دارد با بیمار مرگ مغزی شده را بدانند.

سیاح با بیان اینکه بیش از پنج هزار از شهروندان این استان با مراجعه به واحد پیوند و بیماریهای خاص معاونت درمان به پر کردن فرم اهدائ عضو اقدام کرده اند، بیان داشت: در بین این داوطلبان از تمامی اقشار جامعه از جمله روحانیون، مسئولان استانی، استادان، دانشجویان و کسبه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه تیم پیوند دراین استان نو پاست، بیان داشت: با توجه به نو پا بودن این تیم و افزایش آمار بیماران اهداء کننده اعضا در سال 90 با توجه به آمار جمعیتی جز اولین استانهای فعال در زمینه اهداء اعضا در سطح کشور قرار گرفته است.

سیاح بیان داشت: تیم پیوند متشکل از پزشکان متخصص مغز و اعصاب، داخلی اعصاب، بیهوشی، داخلی، پزشکی قانونی، کارشناس آزمایشگاه و پرسنل مجرب اتاق عمل است.

کارشناس و هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا استان چهار محال و بختیاری با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در جهت اهدای اعضا در جامعه بیان داشت: صدا و سیما، خبرگزاریها، جرایدمحلی و ... در راستای فرهنگسازی بهتر این مهم تلاش کنند.

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گزارش: زهرا مرادی