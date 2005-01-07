هيات مديره كانون حقوق ورزش ايران تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جلسه با حضوردكتربهرام قديمي مديرعامل كانون، محمد عباسپوروفائزه هاشمي نايب رييسان كانون، دكترباقرزاده رييس هيات مديره وحسن تقدس نژاد، مهندس سعيد فائقي، بهزاد كتيرايي وجمشيد تقي زاده اعضاي هيات مديره وكورش كرد وكامبيز بابايي تشكيل مي شود.

درخصوص آيين نامه داخلي كانون، بررسي وضعيت مالي كانون، تعيين نشاني جديد كانون وبررسي دعوتنامه ارسالي ازدانشگاه آتن وچگونگي شركت درآن بحث وتبادل نظرواتخاذ تصميم خواهد شد.