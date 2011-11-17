دعوای منجر به قتل دو دانش آموز/ تشدید مخالفتها علیه دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت کانون اخبار مختلفی در حوزه های ورزشی، آموزشی، رفاهی و تربیتی بود که در ادامه می خوانید:

آغاز آموزش شنا و طناب به دانش آموزان

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش طناب‌زنی (طناورز) ویژه دانش‌آموزان سال چهارم ابتدایی و دومین دوره طرح سباح ( آموزش شنا) برای دانش‌آموزان سوم ابتدایی یکشنبه این هفته با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

امسال حدود یک میلیون دانش آموز سوم ابتدایی ورزش شنا و حدود یک میلیون دانش آموز پایه چهارم ورزش طناب زنی را آموزش می بینند.

اولین دوره طرح سباح یا همان آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی از سال گذشته در مدارس سراسر کشور اجرا شد.

دانشگاه فرهنگیان یا مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم

دانشگاه فرهنگیان یکی از موضوعات مطرح شده در رسانه ها طی هفته جاری بود که مسئولان آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات نظرات مختلفی درباره آن داشتند.

محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با گلایه از تصویب راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شروع شکل گیری این دانشگاه در دوران دکتر علی احمدی بود، وی در حضور رئیس جمهور تاسیس این دانشگاه را مطرح کرد که با تشویق فی البداهه حضار روبرو شد و دکتر احمدی نژاد هم دستور تشکیل این دانشگاه را داد در حالیکه دانشگاه پیامبر اعظم مدت کمی بود که فعالیت خود را برای تربیت معلمان آغاز کرده بود.

فرشیدی با بیان اینکه در اولین دوره فعالیت دانشگاه پیامبر اعظم 20 هزار دانشجو در مراکز تربیت معلم وابسته به این دانشگاه از طریق کنکور پذیرش شده اند، گفت: ولی از آن تاریخ به بعد حتی یک ردیف به مراکز تربیت معلم اختصاص نیافت و در طول سه سال گذشته با وجود اینکه 60 هزار نیرو در آموزش و پرورش استخدام شدند، حتی یک نفر از این مراکز استخدام نشده اند.

وی افزود: ایده راه اندازی دانشگاه فرهنگیان از نبود شناخت کافی از آموزش و پرورش و مجتمع عالی پیامبر اعظم شکل می گیرد و معلوم نیست این دانشگاه قرار است چه برون دادی داشته باشد و باید از مسئولان کنونی آموزش و پرورش پرسید که با تاسیس دانشگاه فرهنگیان، تکلیف مجتمع عالی پیامبر اعظم که میلیونها تومان اعتبار و سالها وقت هزینه آن شده است، چه می شود؟

اما نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات طی ماههای گذشته نشستهای دوجانبه ای را با وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این وزارتخانه برگزار کرند که تاکید شد این نهاد خود باید نیروهایش را تربیت کند و در همان نشستها مطرح کردیم که مجتمع عالی پیامبر اعظم باید به فعالیت خود ادامه دهد چرا که بیش از یکسال زمان و اعتبارات مالی صرف ایجاد این دانشگاه شده و نیازی به تاسیس یک دانشگاه جدید به نام دانشگاه فرهنگیان نیست.

فقط نام دانشگاه تغییر می کند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: معتقد بودیم که با توقف فعالیت مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم آسیب جدی بر تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش وارد شده است و باید این نهاد فعالیت خود را همچون گذشته ادامه دهد تا زمان از دست نرود. اما دکتر حاجی بابایی این عقیده را نداشت و عنوان می کرد که عنوان مجتمع یک رتبه از دانشگاه پایین تر است و در شان معلمان نیست.

علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز معتقد است: دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوایی هیچ تفاوتی با مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم ندارد و قرار نیست دانشگاه جدید و متفاوتی از مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه تنها قرار است نام دانشگاه تغییر پیدا کند، اظهار کرد: به عنوان عضوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه چند نفر از اعضا، مخالفت خود را با راه اندازی این دانشگاه اعلام کردیم اما در نهایت با تشکیل دانشگاه موافقت شد و چون متاسفانه برخی از مسائل بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و این شورا در تضاد است نتوانستیم مانع از آن شویم.

دوشنبه به دانش آموزان شیر می دهیم

بالاخره پس از هفته ها بحث و بررسی و تکذیب و تایید خبر که امسال شیر در مدارس توزیع می شود یا نمی شود، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که توزیع شیر در مدارس از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود اما سید علی یزدیخواه درباره تعداد دانش آموزان تحت پوشش و اینکه چند نوبت شیر در بین دانش آموزان توزیع می شود، خبری نداد.

همچنین رحیم زمانی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران نیز از توزیع شیر در مدارس از هفته آینده خبر داد و گفت که تمام دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهرستانهای تهران در 70 نوبت شیر با کیفیت دریافت می کنند.

زد و خوردی که منجر به مرگ یک دانش آموز شد

اما ناگوارترین خبر این هفته آموزش و پرورش مربوط به استان کردستان و هنرستان خوارزمی شهر کامیاران است که یک دانش آموز در آن کشته شده است؛عماد حسینی، نماینده مردم غروه در مجلس این خبر را داده و گفته در هفته گذشته دو دانش‌آ‌موز در هنرستان خوارزمی کامیاران با هم زد و خورد داشتند که شدت این زد و خورد به حدی بوده که "پیام قمری" از ناحیه سر زخمی و جان سپرد.

وی علت وقوع چنین حوادثی را نابسامانی در مدیریت استانی آموزش و پرورش دانست و گفت: از مدت‌ها پیش نسبت به نبود مدیریت مناسب مدیران استانی آموزش و پرورش تذکراتی داده شده بود اما هیچگاه این موارد پیگیری نشد و در نهایت این وضعیت منجر به بروز حوادثی از جمله قتل دانش‌آموزی در شهر کامیاران شد.

حسینی از وزیر آموزش و پرورش خواست پاسخگوی این فاجعه باشد.