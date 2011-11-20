سخن از حمله به ایران در قد و قواره رژیم صهیونیستی نیست

کریم عابدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارات مقامات اسرائیل مبنی بر حمله به ایران را بی ارزش خواند و گفت: وقتی برای این رژیم جعلی جایگاهی قائل نیستیم مطمئنا بیان چنین نظراتی هم ارزشی برای ما ندارد.

وی گفت: مقامات این رژیم هم تفکر متعادلی ندارند، سخن از حمله به ایران زدن در قد و قواره صهیونیست ها نیست و بهتر است در بیان نظر هم چنین اشتباهی نکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: یاوه گویی های صهیونیست ها ارزش دیپلماتیک ندارد و این اظهار نظرها صرفا برای خودشان که در بحران هستند ارزش دارد.

عابدی افزود: اینکه اسرائیلی ها از حادثه پیش آمده اظهار خرسندی کردند نشان از خوی درنده آنها دارد. این اتفاقات ممکن است برای هر کشوری رخ دهد ابراز خوشحالی از بروز چنین حوادثی منزجر کننده است، البته با خوی و منش اسرائیلی ها مطابقت دارد.