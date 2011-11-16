مسابقات چهارجانبه روباتهای فوتبالیست برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقه چهارجانبه لیگ فوتبالیست سایز کوچک با حضور تیم های مطرح جهانی از دانشگاههای علم و صنعت، امیرکبیر، شهید بهشتی و شاهد در روزهای 26 و 27 آبان ماه در نمایشگاه ایران تله کام 2011 سالن ایرانسل برگزار می شود.

در این مسابقات در روز 26 آبان ماه روباتهای فوتبالیست تیم IMMORTALS از دانشگاه علم و صنعت با تیم CYRUS از دانشگاه شهید بهشتی، تیم پارسیان از دانشگاه امیرکبیر با تیم امید از دانشگاه شاهد و تیم پارسیان با تیم CYRUS با هم به رقابت می پردازند.

در روز 27 آبان ماه نیز روباتهای فوتبالیست دانشگاه علم و صنعت با شاهد، شهید بهشتی با شاهد و علم و صنعت با امیرکبیر رقابت خواهند کرد.

نمایش دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از دیگر برنامه های کمیته ملی روبوکاپ در نمایشگاه تله کام است به نحوی که نمایش روبات پرنده در روزهای 25 و 26 آبان ماه و نمایش روبات انسان نما در روز 27 آبان ماه در این نمایشگاه و در سالن ایرانسل انجام می شود.