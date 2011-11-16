سالمندان تبریز برای دریافت کارت منزلت ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین اظهار داشت: شهرداری تبریز در سالهای اخیر در کنار اجرای پروژه های زیربنایی برای عمران و آبادانی شهر، توجه به کارهای فرهنگی و تکریم از اقشار مختلف جامعه را جزو برنامه های اجرایی خود قرار داده است.
وی با اعلام اینکه سالمندان اصلی ترین سرمایه های اجتماعی هستند، تاکید کرد: ما باید از این سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت دینی، ملی و انتقال فرهنگ گذشته به نسل های جدید استفاده کنیم.
نوین همچنین با اشاره به صدور کارت منزلت توسط شهرداری تبریز به سالمندان این شهر گفت: شهرداری با هدف حفظ شان، منزلت و تکریم سالمندان اقدام به ثبت نام از سالمندان بالای 60 سال شهر تبریز کرده و این عزیزان با ارائه این کارت می توانند از خدمات مختلف شهرداری بطور رایگان برخوردار شوند.
وی در ادامه سخنان خود توجه به حل مسائل و مشکلات همه اقشار جامعه مخصوصا سالمندان را از اولویت های اساسی شهرداری تبریز در سالهای اخیر اعلام و بیان کرد: توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری در بین تمامی قشرهای جامعه، به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان در رأس برنامه های شهرداری قرار دارد که در این میان تامین و توسعه امکانات و زیرساخت های رفاهی سالمندان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است.
شهردار تبریز در ادامه سخنان خود از کلیه سالمندان شهر تبریز خواست تا با مراجعه به سایت شهریار نیوز پایگاه خبری شهرداری تبریز به آدرس www.shahryarnews.net نسبت به ثبت نام و بهره مندی از امکانات کارت منزلت اقدام کنند.
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