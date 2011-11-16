سالمندان تبریز برای دریافت کارت منزلت ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علیرضا نوین اظهار داشت: شهرداری تبریز در سالهای اخیر در کنار اجرای پروژه های زیربنایی برای عمران و آبادانی شهر، توجه به کارهای فرهنگی و تکریم از اقشار مختلف جامعه را جزو برنامه های اجرایی خود قرار داده است.

وی با اعلام اینکه سالمندان اصلی ترین سرمایه های اجتماعی هستند، تاکید کرد: ما باید از این سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت دینی، ملی و انتقال فرهنگ گذشته به نسل های جدید استفاده کنیم.

نوین همچنین با اشاره به صدور کارت منزلت توسط شهرداری تبریز به سالمندان این شهر گفت: شهرداری با هدف حفظ شان، منزلت و تکریم سالمندان اقدام به ثبت نام از سالمندان بالای 60 سال شهر تبریز کرده و این عزیزان با ارائه این کارت می توانند از خدمات مختلف شهرداری بطور رایگان برخوردار شوند.

وی در ادامه سخنان خود توجه به حل مسائل و مشکلات همه اقشار جامعه مخصوصا سالمندان را از اولویت های اساسی شهرداری تبریز در سالهای اخیر اعلام و بیان کرد: توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری در بین تمامی قشرهای جامعه، به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان در رأس برنامه های شهرداری قرار دارد که در این میان تامین و توسعه امکانات و زیرساخت های رفاهی سالمندان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است.