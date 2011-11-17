قانون منع روبنده در آسمان قابل اجرا نیست

براساس اعلام ایرفرانس مسافران مسلمان روبنده پوش در فرانسه تا زمانی که روی زمین هستند باید از قوانین فرانسه پیروی کرده و روبنده خود را هنگام انتظار پروازهای خود بردارند اما زمانی که وارد هواپیما می شوند می توانند روبنده خود را حفظ کنند.

وکلای ایرفرانس اظهار داشتند که خدمه پرواز در هواپیما نمی توانند از مسافرانی که صورت خود را پوشانده اند بخواهند صورتشان را نمایان کنند. این قانون تنها روی زمین قابل اجرا است.

در این میان خلبانها نیز اظهار داشته اند تا زمانی که افرادی که روبنده می پوشند از چکهای امنیتی گذشته باشند هیچ مشکلی با پوشیدن روبنده از سوی آنها ندارند.

نیروهای نفوذی پلیس جامعه اسلامی آمریکا را به ستوه آورده است

مسلمانان آمریکایی که از جاسوسی پلیس این کشور در جزئیات زندگیهای روزمره جامعه مسلمان به ستوه آمده‌‌اند اعلام کردند که مراجعه مستقیم مسلمانان به پلیس تنها به تیره شدن روابط میان دو گروه کمک کرده و گره‌ای از کار مسلمانان نمی گشاید.

رهبران جامعه مسلمان به صورت آشکار به مسلمانان می آموزند که چگونه جاسوسان پلیس را شناسایی کرده و همواره پیش از مراجعه به مقامات پلیس با یک وکیل مشورت کنند.

برخی اعضای جامعه مسلمان نیویورک درنظر دارند تظاهراتی در اعتراض به جاسوسی پلیس از جوامع اسلامی برگزار کنند.

استعمال دخانیات در نهادهای آموزشی اندونزی ممنوع شد

سازمان محمدیه اندونزی به عنوان دومین سازمان بزرگ اسلامی این کشور در ستادی برای مقابله با دخانیات، سیگار کشیدن را در نهادهای بهداشتی و آموزشی وابسته به این سازمان ممنوع کرده است.

سازمان محمدیه اداره حدود 500 نهاد بهداشتی چون بیمارستانها و کلینیکهای این کشور را در دست دارد و در بخش آموزش این سازمان 15 هزار مدرسه را از سطح کودکستان تا دبیرستان و 200 مؤسسه آموزش عالی را اداره می کند همچنین 350 مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نیز برعهده این سازمان است.

مسئول امور بهداشت در سازمان محمدیه اظهار داشت: مناطقی که استعمال دخانیات در آن ممنوع می شود برای تمام افرادی که در آن حضور دارند و خواهند یافت قابل اجرا است. ما با این طرح از مردم می خواهیم اگر قصد دارند سیگار بکشند محل درست آن را انتخاب کنند نه آن که مناطق عمومی را به این کار اختصاص دهند.

جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان 50 درصد افزایش یافته است

پلیس فدرال آمریکا دوشنبه 23 آبان ماه در جدیدترین آمار منتشر شده اعلام کرد جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان در سال 2010 در ایالات متحده افزایش 50 درصدی داشته است.

آمارهای منتشر شده از سوی پلیس فدرال آمریکا که بخشی از یک گزارش درباره جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان است نشان می دهد این جرایم که به واسطه تعصب ضد اسلامی تحریک شده و انجام می شوند از 107 مورد در سال 2009 به 160 مورد در سال 2010 رسیده است.

ارقام کلی این رویدادها به عنوان افزایش جرایم ناشی از انزجار در سال 2010 به 6628 رسیده است که از کل این آمار 3/47 درصد نژادی ، 20 درصد دینی بوده است.

مسلمانان آمریکایی خواستار عذرخواهی نماینده جمهوریخواه تنسی شدند

مسلمانان آمریکایی خواستار عذرخواهی نماینده جمهوریخواه تنسی شدند که گفته است تمام سربازان مسلمانان باید از ارتش آمریکا کنار گذشته شوند، چرا که آنها برای دروغ گفتن تعلیم دیده اند.

ریک ومیک نماینده جمهوریخواه تنسی در یک همایش درباره آنچه که خود از آن با عنوان تهدید افراط گرایی اسلامی در آمریکا یاد کرده گفت که مسلمانان مؤمن و معتقد باید از ارتش کنار گذاشته شوند.

مسلمانان آمریکایی که از این اظهارات خشمگین شده اند از مقامات ایالتی خواستند این نماینده جمهوریخواه را توبیخ کنند، این درحالی است که وی روز شنبه بار دیگر اظهارات خود را در مصاحبه با دیلی نیوز جرنال مورد تأکید قرار داد.

نمادهای مسیحی مسجد کلن مناقشه برانگیز شد

انجمن اسلامی ترکی آلمان بعنوان نهاد مسئول ساخت مسجد جدید کلن معمار این مسجد را پیش از اتمام پروژه به علت پنهان کردن نمادهای مسیحی در ساختمان این مسجد اخراج کرد.

معمار این مسجد که پایان کار آن نزدیک است و هنوز تکمیل نشده است به علت پنهان کردن نمادهای مسیحی در ساختمان، چون صلیبهای کوچک و نماد یونانیها برای مسیح از کار خود برکنار شد.

این مسجد دارای یک گنبد بزرگ و دو مناره است. مناره های این مسجد پیش از آغاز به کار ساخت در نوامبر 2009 به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته بود، گروه های راست گرای کلن اظهار داشتند که این مناره ها بزرگتر از طرح اصلی ساخته شده و کلیسای جامع و مشهور این شهر را تهدید می کند. کلیسای جامع شهر کلن که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد یکی از شاخصه های شهر کلن به شمار می آید.

اندیشمندان مالزی بر تعامل صنعت حلال و اقتصاد اسلامی تأکید کردند

شرکت کنندگان در نشست اقتصاد حلال مالزی اظهار داشتند به رغم رشد سریع صنعت حلال، این صنعت حرکت مناسب و همکاری فعالانه با اقتصاد اسلامی نداشته است.

رفیضه غزالی رئیس گروه اقتصاد اسلامی نشست اقتصاد حلال اظهار داشت: میان صنعت حلال و اقتصاد اسلامی ارتباط مستمری وجود ندارد و مسلمانان که همگی پیرو یک دین هستند و به مسئله حلیت صنایع و شرعی بودن اقتصاد اعتقاد دارند باید آن را مدنظر قرار دهند.

وی اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده روی 250 شرکت در تولید محصولات حلال مشخص شده است که تنها 50 درصد آنها تمام امور خود را بر مبنای شرع انجام می دهند. درحالی که مشتریان و مصرف کنندگان اصلی این شرکت ها مسلمانان هستند اما مسلمانان نتوانسته اند در سرمایه گذاریهای آنها سهیم باشند.

توافقنامه همکاری سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی امضا شد

سازمان ملل متحد توافقی با سازمان همکاری اسلامی برای افزایش همکاریهای میان دو سازمان در رابطه با موضوعات انسانی چون هماهنگی و همکاریهای امدادی و آمادگی برای بحرانها و فجایع طبیعی امضا کردند.

ولری آموس معاون دبیرکل امور انسانی سازمان ملل که به عنوان مدیر هماهنگی امور امداد اضطراری سازمان ملل نیز فعالیت می کند توافقی را با اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی که دارای 57 عضو است امضا کرده اند.

آموس اظهار داشت این توافق طرحهای کنونی را برای همکاری بیشتر با سازمان همکاری اسلامی به منظور نجات انسانها در زمان بروز بحرانهای انسانی در منطقه رسمیت بیشتری می بخشد.