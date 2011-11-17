انتقال 14میلیون متر مکعب آب از سد لار به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون 14 میلیون متر مکعب آب از سد لار به تهران تامین و ارسال شده است که به مصارف کشاورزی در پایین دست سد و نیز تولید برق در نیروگاه کلان رسیده است.

علاوه بر برف روبی جاده دسترسی به سد و تاسیسات آن با توجه به بارش های صورت گرفته، پاکسازی ایستگاه های اندازه گیری رودخانه های ورودی به سد و اصلاح مدار تابلوی 20 کیلووات پست مسکونی نیز از دیگر فعالیت های صورت گرفته در سد لار بوده است.

حجم بارش ها در سد لار نیز در یک ماه اخیر بیش از 83 میلی متر بوده است و از ابتدای آبان ماه امسال تاکنون 6/83 میلی متر بارش باران و 5/145سانتی متر برف ثبت شده است.

حجم آب ورودی به مخزن سد لار در این مدت 14 میلیون و 370 هزار متر مکعب گزارش شده است. همچنین حجم مخزن سد لار در حال حاضر به 47/46 میلیون متر مکعب رسیده است.