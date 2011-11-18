دکتر عین الله خادمی در مورد کارکردهای فلسفه در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: فلسفه در دنیای امروز به دلیل تنوع فلسفه‎های مضاف که پدید آمده کارکردهای بسیار متنوعی یافته و از حالت کاملا نظری صرف مقداری خارج و کارکردهای عملی هم یافته است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد شاخصه‎های فلسفه اسلامی نیز اظهار داشت: در وجود یا عدم وجود فلسفه اسلامی بحثها و گفتگوهای زیادی شده است و اگر بخواهیم فلسفه اسلامی را مطرح کنیم فلسفه‎ای است که در محیط و فرهنگ اسلامی رشد و نمو یافت و تحت تأثیر این رشد و نمو که در محیط داشته برای همین رنگ و بوی اسلام بنوعی در دیدگاه فیلسوفان مسلمان مؤثر افتاد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره هم گفت: فلسفه اسلامی به معنای متعارفی که وجود دارد نظری صرف است و از لحاظ ارتباط بخشی به صحنه عمل، خود فیلسوفان مسلمان کارهای جدی‏ انجام نداده‏اند، البته باید سعی کنند کارهای جدی در این خصوص انجام دهند.

خادمی در مورد اینکه چگونه می‎توان فلسفه اسلامی را در زندگی روزمره امروز جاری و ساری کرد اظهار داشت: موضوع مهم ارتباط بخشیدن میان فلسفه اسلامی و برخی فلسفه‏های مضافی است که وجود دارد که این ارتباط می‎تواند مؤثر واقع افتد به همین دلیل ایجاد این ارتباط باید مورد توجه جدی قرار گیرد.