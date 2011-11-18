دکتر عین الله خادمی در مورد کارکردهای فلسفه در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: فلسفه در دنیای امروز به دلیل تنوع فلسفههای مضاف که پدید آمده کارکردهای بسیار متنوعی یافته و از حالت کاملا نظری صرف مقداری خارج و کارکردهای عملی هم یافته است.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد شاخصههای فلسفه اسلامی نیز اظهار داشت: در وجود یا عدم وجود فلسفه اسلامی بحثها و گفتگوهای زیادی شده است و اگر بخواهیم فلسفه اسلامی را مطرح کنیم فلسفهای است که در محیط و فرهنگ اسلامی رشد و نمو یافت و تحت تأثیر این رشد و نمو که در محیط داشته برای همین رنگ و بوی اسلام بنوعی در دیدگاه فیلسوفان مسلمان مؤثر افتاد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره هم گفت: فلسفه اسلامی به معنای متعارفی که وجود دارد نظری صرف است و از لحاظ ارتباط بخشی به صحنه عمل، خود فیلسوفان مسلمان کارهای جدی انجام ندادهاند، البته باید سعی کنند کارهای جدی در این خصوص انجام دهند.
خادمی در مورد اینکه چگونه میتوان فلسفه اسلامی را در زندگی روزمره امروز جاری و ساری کرد اظهار داشت: موضوع مهم ارتباط بخشیدن میان فلسفه اسلامی و برخی فلسفههای مضافی است که وجود دارد که این ارتباط میتواند مؤثر واقع افتد به همین دلیل ایجاد این ارتباط باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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