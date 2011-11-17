دکتر حسن قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه ایران در میراث جهانی اظهار داشت: باید صاحبنظران و متولیان امور و مسئولان در زمینه شناسایی و شناساندن مفاخر و آثار معنوی به جهان و بویژه به غرب فعالیت زیادی کنند. در این خصوص فعالیت مناسبی صورت نگرفته و دچار عقب ماندگی فرهنگی هستیم.

وی افزود: این کار اگر بدرستی انجام گیرد هم دو سه دهه زمان برایش خیلی کم است ممکن است به قرنها وقت در این زمینه نیاز باشد. اگر این معرفی بدرستی انجام گیرد می‎توانیم در جایگاه مناسب برخورداری از سهم میراث معنوی جهانی پیدا کنیم.

استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در مورد اینکه ثبت آثار معنوی در میراث جهانی چه تأثیری در معرفی فرهنگ و هویت ایران زمین به جهانیان دارد گفت: بطور طبیعی یکی از این فعالیتها برای شناسایی و شناساندن این آثار همین ثبت جهانی آنهاست. وقتی این آثار ثبت شد آنوقت در معرض دید و آگاهی دیگران قرار می‎گیرد که نقش مؤثری در سهم ما در این زمینه خواهد داشت.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه برای تقویت این حوزه چه باید کرد هم تصریح کرد: این هم باز می‎گردد بر سیاستگذاری مسئولان و متولیان امر، که حتما بایستی این افراد از برجستگان و مشاهیر و مفاخر فرهنکی و ادبی و علمی ما انتخاب بشوند. یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه فرهنگی باشند یعنی در حوزه کاری خود واقعا صاحبنظر باشد .