محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار گفت: این مسابقات از فردا با مسابقه تیم های بسکتبال جهش توسعه قم و ای اس بوند شیراز رأس ساعت 16 در محل ورزشگاه حیدریان برگزار می شود.



وی افزود: این برنامه‌ها تا تاریخ دوشنبه هفتم آذر ماه ادامه دارد.



مشاور مدیر کل ورزش و جوانان قم در امور ایثارگران ادامه داد: این برنامه‌ها در روز دوم با مسابقه تیم‌های فوتسال صبای قم و ماهان اصفهان در ساعت 16 و تیم‌های هندبال مهتاب قم و شهرداری فلاورجان در ساعت 18 ادامه پیدا می‌کند.



بابایی برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم‌های صبای قم و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام(ره) در ساعت 16 و 30 را به عنوان برنامه روز سوم اعلام کرد.



وی اضافه کرد: برگزاری مسابقه فوتسال میان تیم های صبای قم و قرچک ورامین، مسابقات هندبال میان تیم های مهتاب قم و شورای شهرداری جهرم، بسکتبال جهش توسعه قم و مهران تهران در تاریخ سوم آذرماه و جهش توسعه قم با پتروشیمی بندر امام (ره) در تاریخ هفتم آذر ماه از دیگر برنامه های این هفته است.



آغاز برنامه‌های ورزشی هفته بسیج در قم



مشاور مدیر کل ورزش و جوانان قم در امور ایثارگران در ادامه سخنان خود از آغاز برنامه های ورزشی هفته بسیج خبر داد.



وی گفت: برنامه‌های ورزشی هفته بسیج از امروز با برگزاری ورزش صبحگاهی کارکنان این اداره کل در ورزشگاه شهید حیدریان آغاز شد.



بابایی افزود: برنامه‌های این هفته تا تاریخ شنبه پنجم آذرماه ادامه دارد.



فرمانده بسیج اداره کل ورزش و جوانان قم افزود: برگزاری زیارت عاشورا توسط کارکنان اداره کل، شرکت ورزشکاران در نماز سیاسی - عبادی جمعه، و برگزاری ورزش صبحگاهی با حضور ورزشکاران صبحگاهی از جمله برنامه های این هفته است.



مشاور مدیر کل ورزش و جوانان قم در امور ایثارگران برگزاری مراسم ویژه هفته بسیج، برگزاری تور دوچرخه سواری در سطح شهر، اجرای برنامه کوهنوردی برای صعود به ارتفاعات برف انبار و برگزاری جشنواره بسیجیان با حضور خانواده‌های آنها را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

