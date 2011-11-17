مرکز عرضه پوشاک ایرانی- اسلامی در کرج راه اندازی می شود

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات انجام شده به منظور ساماندهی مد و لباس در شهرستان کرج اظهار داشت: با همکاری سازمان میادین و طی مکاتباتی که با فرمانداری کرج برای ایجاد بازار عرضه پوشاک و البسه ایرانی و اسلامی صورت گرفت، با رفع موانع موجود به زودی این بازار افتتاح خواهد شد.

وی گفت: در این مرکز لباس و پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی که دارای الگوهای داخلی و بومی است عرضه خواهد شد.

زودبین با بیان اینکه محلی برای استقرار این مرکز جانمایی شده است، تاکید کرد: در صورت مساعدت شهرداری ظرف حداکثر سه ماه آینده شهد افتتاح این بازار خواهیم بود.

این مسئول یادآور شد: ایجاد مرکزی برای عرضه پوشاک ایرانی توسط اداره فرهنگ و ارشاد، سازمان میادین و اتحادیه پوشاک شهرستان کرج در حال پیگیری است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج با بیان اینکه مکاتبات اداری برپایی چنین مرکزی انجام گرفته اظهار امیدواری کرد که شهرداری در ایجاد بازار پوشاکی که عرضه لباس در آن بر اساس الگوهای بومی و داخلی خواهد بود، همکاری کند.