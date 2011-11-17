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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

تقی زاده در گفتگو با مهر:

حمایت تماشاگران قمی باعث پیروزی فوتسال صبا مقابل ماهان می‌شود

حمایت تماشاگران قمی باعث پیروزی فوتسال صبا مقابل ماهان می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: ملی پوش تیم فوتسال صبای قم گفت: با حمایت تماشاگران قمی به طور قطع پیروز دیدار حساس جمعه با فولاد ماهان اصفهان خواهیم بود.

سعید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: تردیدی ندارم که مسابقه روز جمعه بسیار حساس است اما بازیکنان صبای قم تلاش می‌کنند این حساسیت را با بازی سنجیده و خوب و با انگیزه بالا به سود خود به پایان برسانند.

وی که یکی از غائبان صبای قم در این دیدار خانگی خواهد بود، اضافه کرد: در این دیدار هم مثل پنج بازی خانگی قبل در لیگ سیزدهم، به حمایت طرفداران و هواداران خونگرم صبای قم نیاز داریم و آنها با تشویقهای خود بر انگیزه بازیکنان ما برای ارائه بازی خوب و کسب سه امتیاز مسابقه خواهند افزود.

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: صبای قم 24 امتیازی است و فولاد ماهان اصفهان نیز امتیازش با صبا برابر است بنابراین به هیچ عنوان نباید فولاد ماهان اصفهان را دست کم بگیریم و باید با تمام توان به میدان برویم.

وی ادامه داد: حضور در جمع سه تیم بالای جدول در پایان دور رفت لیگ برتر فوتسال دلیل محکمی است که روز جمعه بازی با فولاد ماهان اصفهان را کاملا جدی گرفته و با تمام توان وارد زمین مسابقه شویم و از همان ابتدا برای رسیدن به گل تلاش کنیم.

تقی زاده تاکید کرد: صبا و فولاد ماهان شرایط حساسی در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته دهم دارند زیرا از یک سو تیمهای گیتی پسند و منصوری بالاتر از این دو تیم ایستاده اند و از سوی دیگر همیشه جدال نماینده فوتسال استان قم با تیم های اصفهانی از حواشی و حساسیت بالایی برخوردار بوده است.

وی یاد آور شد: به همه قول می دهم که صبا برای کسب سه امتیاز این دیدار و صعود دوباره در جدول رده‌بندی تلاش می‌کند، ضمن اینکه تیم ما هم هنوز در امنیت کامل نیست و باید برای بهبود موقعیت خود در جدول لیگ رقابت کند.

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در دو بازی‌ قبل خود نشان داده که تیم پرنوسانی است زیرا آنها مقابل گیتی پسند و شهرداری ساوه در خانه نتایج خوبی کسب نکرده اند و ما با ارائه یک بازی خود یقینا می توانیم به راحتی از آنها سه امتیاز را بگیریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل طولانی شدن دوران مصدومیتم نمی توانم در این دیدار در ترکیب اصلی صبای قم حضور داشته باشم اما قطعا به سالن حیدریان رفته و از نزدیک حامی تیم صبای قم و هم بازی های خودم خواهد بود.

صبای قم در هفته یازدهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 روز جمعه بیست و هفتم آبان ماه در دیداری خانگی، بازی‌ بسیار سنگینی را مقابل تیم‌ فولاد ماهان اصفهان پیش رو دارد.

کد مطلب 1461577

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