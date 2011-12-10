به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله چشمه سری در خصوص شرایط بازیکنان آسیب دیده تیم پرسپولیس گفت: حمیدرضا علی عسگری و هادی نوروزی فعلا دوران نقاهت را پشت سر می گذارند.

وی افزود: علی عسگری کارهای درمانی مانند تزریق را زیرنظر کمیته پزشکی باشگاه انجام داده و دویدن را آغاز کرده است. در مورد نوروزی هم منتظریم تا با بهبودی زخم جراحی از این هفته اقدامات فیزیوتراپی و آب درمانی را به شکل جدی‌تری دنبال کنیم.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اقدامات درمانی صورت گرفته برای وحید هاشمیان گفت: هاشمیان برنامه‌های فیزیوتراپی و تقویت عضلانی و هوازی را دنبال می کند. درباره احتمال حضور او در بازی با راه آهن، نظر قطعی نداریم و روزهای آینده مشخص می شود که این بازیکن به دیدار روز پنجشنبه می رسد یا خیر.

پزشک تیم پرسپولیس در ادامه گفت: ابراهیم شکوری پیشرفت خوبی داشته است و فکر می کنم از این هفته تمرینات را شروع کند. در مورد علیرضا محمد هم مانند شکوری به بررسی بیشتر و تست نیاز داریم. مشکل او به همسترینگ بر می گردد و مشخص نیست که از چه زمانی می تواند تمرینات را شروع کند.

چشمه سری در پایان درباره آسیب دیدگی رضا حمزه پور افزود: در یکی از تمرینات دست او زیر پای یکی از بازیکنان ماند که منجر به شکستن دو استخوان کف دست وی شد. بهبود آسیب دیدگی این بازیکن بین سه تا شش هفته بطول خواهد انجامید.

دیدار تیم‌های راه آهن شهرری و پرسپولیس در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.