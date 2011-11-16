هوشمندسازی مجتمع های آموزشی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ ابراهیم سحرخیز، ظهر چهارشنبه در گردهمایی رئیسان ناحیه های 3 گانه آموزش و پرورش و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری استان کرمانشاه در تالار شهید بهشتی کرمانشاه، افزود: مجتمع های آموزشی و پرورشی در راستای تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد شده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش امری است که باید به تدریج اتفاق بیفتد،‌تاکید کرد: اکنون بسترهای تحول بنیادین آماده نیست و باید قدم به قدم به سمت ایجاد این تحول پیش برویم.

ابراهیم سحرخیز با اشاره به مزایای ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی به جای مدارس، ‌گفت: از سوی دیگر در مدارس کوچک نمی توانیم امکانات و تجهیزات را به تعداد این مدارس کوچک توسعه دهیم ‌لذا به دنبال ایجاد مجتمع های بزرگ هستیم.

وی افزود: مدرسه محوری از اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی است و نظام مدیریت در مجتمع های آموزشی مبتنی بر نظام مشارکتی و رکن اساسی آن شورای مدرسه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با کاهش تعداد مدیران مدارس به دلیل تجمیع مدارس در مجتمع های آموزشی و پرورشی، می توان شایسته سالاری را به معنای واقعی ملاک گزینش مدیران برتر، قرار داد.

سحرخیز تاکید کرد: هوشمندسازی مجتمع های آموزشی و پرورشی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است و در این راستا، اعتبارات باید بیشتر به سمت تجهیز این مجتمع ها اختصاص پیدا کند.

وی گفت: انتظار وزیر آموزش و پرورش این است که تا سال آینده تمام مجتمع های آموزشی و پرورشی هوشمند شوند و کلاسهای این مجتمع ها باید به عنوان کارگاههای آموزشی برای دانش آموزان جذاب باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان افزود: وزارت آموزش و پرورش برنامه هایی در سال تحصیلی آینده، در قالب ساماندهی زمان آموزش، کاهش حجم کتابهای درسی، دایر کردن کلاس ششم ابتدایی و حذف مقطع پیش دانشگاهی و تغییر محتوای دروس را در دستور کار خود دارد.