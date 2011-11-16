سارق اینترنتی در کرج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کاکوان در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت شکایت شهروندی مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب بانکی اش توسط شخص یا اشخاص ناشناس موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای استان البرز قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: شاکی در ادامه توضیحاتش به ماموران در خصوص سرقت اینترنتی از حساب بانکی اش گفت که به شخص خاصی مظنون نیست اما اخیرا برای ثبت نام دانشگاه به یکی از کافی نتها مراجعه کرده و برای کسر مبلغ ثبت نام، شماره رمز حسابش را به اپراتور داده است.

این مسئول افزود: ماموران پس از شنیدن اظهارات شاکی و مکاتبه با بانکهای مربوطه به این نتیجه رسیدند که سرقت اینترنتی با استفاده از سیستم رایانه کافی نتی که شاکی برای ثبت نام دانشگاه به آنجا مراجعه کرده بود اتفاق افتاده و تمام خریدهای اینترنتی که در پرینت حساب شاکی درج شده است مربوط به ثبت نام دانشجویان یکی از دانشگاه ها است.

سرهنگ کاکوان در ادامه تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی پس از شناسایی کافی نت مورد نظر متصدی آن به نام "جمشید - ف" را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا منتقل کردند.

وی در خصوص نحوه و شگرد سارق گفت: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه سرقتی از حساب شاکی شد اما با مشاهده مدارک به دست آمده از سوی پلیس به چندین فقره سرقت اینترنتی از حساب این فرد اعتراف کرده و اذعان داشت که زمانی که دانشجویان برای ثبت نام و پرداخت شهریه دانشگاه می آمدند شماره حساب و رمز کارت خود را اعلام می کردند و من شماره و رمز را در سیستم ذخیره و پس از رفتن دانشجویان حساب آنها را چک می کردم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان البرز در پایان گفت: تاکنون متهم مبلغ 30 میلیون ریال از وجه برداشت شده از حساب شاکی را به حساب خودش واریز کرده بود که به وی استرداد شد و با بررسی سیستم رایانه متهم اسکن مدارکی از مشتریان و همچنین چند مورد گذرنامه که تعدادی از صفحات آنها به صورت خام موجود بود، کشف و ضبط شد.

پلیس فتای استان البرز به شهروندان هشدار داد: هرگز مشخصات و رمز شماره حساب خود را در اختیار افراد ناشناس و غریبه قرار نداده و با یادگیری و آموزش کار با اینترنت و نحوه حفاظت از اطلاعات شخصیتان از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن در مقابل افراد سودجو جلوگیری کنید.