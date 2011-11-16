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۲۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

سرهنگ نقویان:

35 قاچاقچی مواد مخدر در خراسان شمالی دستگیر شدند

35 قاچاقچی مواد مخدر در خراسان شمالی دستگیر شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از دستگیری 35 قاچاقچی مواد مخدر و 20 معتاد در راستای اجرای طرح ارتقای و امنیت اجتماعی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار ولی نقویان اظهار داشت: در راستای مقابله با تهیه و توزیع مواد مخدر، طرح مقابله با ورود و انتقال مواد مخدر در محورهای مواصلاتی در سطح استان به مدت پنج روز به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر طی مدت یاد شده 112 کیلو و 953 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کرد که از این مقدار مواد مکشوفه 63 کیلو و 603 گرم گراس، 41 کیلو گرم شاهدانه، هشت کیلو و 177 گرم تریاک، 76 صدم گرم کریستال بوده است.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی همچنین افزود: این طرح پنج روزه در 13 خیابان و 14 محله و روستا و پنج میدان اجرا شد.

سرهنگ نقویان در خاتمه از کشف 40 حلقه سی دی غیر مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیر مجاز، یک دستگاه موتور سیکلت همچنین یک دستگاه خودرو در راستای اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده شهری و روستایی در استان خبر داد.

کد مطلب 1461626

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