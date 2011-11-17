فولاد - تراکتور؛ مصاف بدترین و بهترین خط حمله/ تمرین در سرما، مسابقه در گرما!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پس از 18 روز تعطیلی، جمعه هفته جاری با انجام هفت دیدار آغاز خواهد شد که بر اساس برنامه، در یکی از این بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز در اهواز به میهمانی تیم فولاد خوزستان خواهد رفت.

تراکتورسازان در شرایطی که پس از شکست جام حذفی در خانه شهرداری یاسوج و پیروزی برابر فجرسپاسی در هفته دوازدهم، حدود دو هفته گذشته را در سوز سرما و برف تبریز به تمرین پرداخته اند، اکنون بایستی در دمای بالای 20 درجه اهواز به میدان بروند که این می تواند برای شاگردان امیر قلعه نویی اتفاق چندان خوشایندی تلقی نشود و شاید همین امر سبب شود تیم میزبان که شرایط بهتری از این لحاظ بهره مند است، شانس بیشتری برای رسیدن به حداکثر امتیازات این مصاف حساس داشته باشد.

صرفنظر از اختلاف دمای 15 درجه ای تبریز و اهواز، تیم تراکتورسازی طی فاصله 19 روزه از آخرین بازی خود در لیگ برتر، هرگز نتوانست طبق برنامه پیش برود و تنها یک بازی دوستانه برابر شهرداری برگزار کرد.

دیدار تدارکاتی دیگری که در برنامه قلعه نویی برای این تعطیلات گنجانده شده بود، دیدار با ترابوزان اسپور ترکیه بود که آن بازی برگزار نشد تا بازیکنان تراکتورسازی فقط یک بار شرایط مسابقه را طی این مدت تجربه کنند.

از سویی دیگر اما، می توان گفت که تعطیلی چند روزه لیگ تا حدودی هم به نفع تیم تبریزی شد؛ چراکه این تیم در سه بازی آخر خود هرگز نتوانست انتظارات را برآورده سازد و تنها یک برد برابر فجر سپاسی آنهم در روز بدشانسی شیرازی ها نصیب تراکتورسازی شد که به نظر می رسد در این 19 روز، قلعه نویی توانسته باشد وضعیت تیمش را بهتر از قبل کند.

پیش بینی می شود تیم تراکتورسازی در دیدار جمعه خود در اهواز، همانند اکثر بازیهای قبلی اش با چند تغییر در زمین مسابقه حاضر شود؛ کاری که یکی از حربه های امیر قلعه نویی در مربیگری اش محسوب می شود.

در سوی مقابل اما، تیم فولاد خوزستان قرار دارد که در فصل جاری هرگز نتوانسته خواسته های هواداران این تیم را همچون سالیان قبل برآورده کند.

این تیم در چند سال اخیر، همواره یکی از مدعیان لیگ برتر به شمار می رفته و با داشتن یک عنوان قهرمانی در این پیکارها، حریفی چغر برای بقیه تیم ها محسوب می شد اما در فصل جاری، هیچ نشانی از آن تیم قدرتمند فولاد نیست و هر تیمی اراده کرده، توانسته از سرخپوشان اهوازی امتیاز بگیرد.

حضور در رده سیزدهم جدول، خود نشان دهنده میزان افت تیم فولاد در فصل جاری است اما مجید جلالی در تلاش است تا تیم تحت هدایت فنی خود را از این بحران نجات داده و به نیمه بالایی جدول برساند.

در ناکامی فولادی ها در لیگ یازدهم که تا کنون 10 امتیاز خانگی از دست داده اند، می تواند عوامل متعددی دخیل باشد اما مهمترین آن، مصدومیت چند بازیکن و همچنین معضل از دست دادن پنالتی توسط بازیکنان این تیم است که به شکلی عجیب، در چند بازی اخیر فولاد حداقل به تعداد انگشتان یک دست پنالتی خراب شده و کمتر کسی آخرین پنالتی گل شده این تیم اهوازی را به یاد دارد.

تردیدی نیست که یکی از دلایل کم گل زدن فولاد خوزستان در 12 هفته گذشته، همین به هدر رفتن پنالتی هایش بوده که این تیم را با وجود داشتن مهاجمانی چون رضا نوروزی و آرش افشین، با 9 گل زده صاحب دومین خط حمله ضعیف لیگ کرده است، این در حالیست که تراکتورسازی با 27 گل زده، زهردارترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد.

می توان گفت که همین مشکلات، استرس زیادی بر بازیکنان تیم فولاد وارد کرده و شاید برگ برنده تراکتورسازان در بازی روز جمعه، همین وجود نگرانی در بین بازیکنان تیم میزبان باشد.

اما خصیصه مثبت و قابل توجه فولادی ها در بین تیم های لیگ برتری، وجود بازیکنان بومی در ترکیب این تیم است که کمتر تیمی در لیگ به این موضوع اهمیت می دهد.

اگرچه تیم فولاد امسال چندان خوب نتیجه نگرفته اما، حضور هفت، هشت بازیکن بومی در ترکیب اصلی این تیم، تا حدود زیادی ضعف نتایج در لیگ یازدهم را برای اهوازی ها قابل تحمل تر کرده و حتی اگر عنوان قهرمانی و یا کسب سهمیه آسیایی هم برای تیم مجید جلالی متصور نباشد، اما بها دادن به بومی ها توانسته جای نتیجه گرایی را کاملا پر کرده و هواداران فولاد را راضی نگه دارد.

تیم تراکتورسازی در شرایطی به میهمانی تیم فولاد خوزستان خواهد رفت که دیگر تیم های بالای جدولی از جمله استقلال، نفت تهران، صبای قم و سپاهان بازیهای سختی را در هفته سیزدهم سپری خواهند کرد.

بر اساس برنامه، تیم نفت تهران در تبریز باید میهمان شهرداری باشد، استقلال و صبا با یکدیگر نبردی شش امتیازی خواهند داشت و سپاهان در ورزشگاه آزادی رو در روی پرسپولیس قرار گیرد.

با این اوصاف می توان پیش بینی کرد که تراکتورسازی در صورت پیروزی برابر فولاد، احتمال دارد دوباره به صدر جدول بازگردد اما از سویی سومین شکست خانگی فولاد اگر توام با نتیجه گیری تیمهای ملوان، راه آهن و مس باشد، آنگاه تیم اهوازی تا جایگاه نازل شانزدهم سقوط خواهد کرد.

دیدار تیم های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر، ساعت 16:45 روز جمعه 27 آبان در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور