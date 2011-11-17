عیدی فرماندار و معاون سیاسی امنیتی استان البرز به جمعیت همیار کرج

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین همایش گویش و فرهنگی اصیل کرجی که شامگاه چهارشنبه با حضور فرماندار کرج، معاون سیاسی امنیتی استاندار کرج، اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و تنی چند از مدیران و مسئولان فرهنگی استان برگزار شد، مشکلات و موانع موجود بر فعالیت های جمعیت همیار عنوان و راهکار موثر در رفع این مشکلات بررسی شد.

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج در این همایش، ضمن تخصیص 100 میلیون تومان اعتبار از فصل فرهنگی کرج استان البرز را مهد شکوفایی استعدادها و فرهنگ اصیل ایرانی برشمرد و اظهار داشت: جمعیت همیار کرج سهم بسزایی در شکوفای و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم کرجی داشته است.

همچنین فرماندار کرج جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های جمعیت همیار قول اهدای زمینی در منطقه هفت تیر کرج را از معاون سیاسی امنیتی استاندار گرفت.

معرفی تاریخ و فرهنگ اصیل تلاش در جهت حفظ و نگهداری هویت تاریخی و فرهنگی ارزشمند منطقه البرز، ایجاد انسجام و همدلی بیشتر بین شهروندان کرج با برگزاری مراسم فرهنگی، کمک به مسئولین شهرستان کرج در جهت کاهش مشکلات شهروندان از اهداف کلی جمعیت همیار کرج و نوع فعالیت این جمعیت، فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و پژوهشی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه شهرستان کرج و استان البرز است.