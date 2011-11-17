سیدمرتضی هاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز شنبه قطعا بازی خوب و منظمی را برابر استقلال تهران ارائه خواهیم کرد و به دنبال کسب پنجمین پیروزی در بازی های خانگی این فصل بازی می کنیم.



وی یاد آور شد: قطعا تیم استقلال هم سعی می کند بازی خوبی به نمایش بگذارد و برای حفظ موقعیت خود در صدر جدول تلاش می کند ولی این را هم باید بگویم که صبا هم در دیدار مقابل استقلال با آمادگی بسیار بالا به دنبال برنده شدن است.



هافبک تیم فوتبال صبای قم که پیش از این سابقه بازی کردن در استقلال تهران را نیز دارد، تصریح کرد: بازی سختی داریم زیرا استقلال تیم بزرگی است و مربی بزرگی هم دارد اما ما هم تیم کوچکی نیستیم قطعاً بازیکنان ما مقابل تماشاگران خودی با انگیزه دوچندان بازی خواهند کرد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه تا هفته دوازدهم لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده ایم، اکنون تمام تیم ها به صبای قم به عنوان یک مدعی نگاه می کنند، به همین خاطر تمام تمرکزمان کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار حساس خانگی است.



هاشمی زاده افزود: باید تلاش تازه‌ای برای موفقیت در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال کشور آغاز کنیم زیرا هنوز راه طولانی تا پایان لیگ باقی مانده و و در این آغاز حریف بزرگی مانند تیم فوتبال استقلال تهران را پیش رو داریم و باید برای شکست این تیم تلاش کنیم.



وی افزود: راه مشکلی در پیش داریم و کار ما تازه شروع شده است اما با توجه به آمادگی بسیار خوب و هماهنگی تیمی مطلوب و قابل قبولی که در تیم داریم، بازی با استقلال یا تیمی از انتهای جدول برایمان فرقی نمی‌کند و در هر حالت برای پیروزی بازی خواهیم کرد.



هافبک سابق تیم فوتبال استقلال تهران تاکید کرد: صبا بازیکنان بسیار خوبی دارد، ضمن اینکه بازیکنان ما برای بازی کردن در مقابل استقلال تهران صدرنشین جدول رده بندی انگیزه بسیار بالایی دارد و آنها در این شرایط بهتر بازی می‌کنند.



وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر به خاطر بازی های تیم ملی 20 روز از آخرین بازی ما با نفت آبادان تعطیل بود، زمان نسبتا خوبی در اختیار داشتیم، ضمن اینکه دیدار با تیم سپاهان اصفهان در اردوی کیش نیز برای ما تدارک خوبی به منظور مصاف با استقلال تهران بود.



هاشمی زاده ابراز داشت: بعد از پیروزی ارزشمندی که در دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال مقابل تیم فوتبال نفت آبادان به دست آوردیم، قرار گرفتن در مکان سوم جدول رده‌بندی انگیزه ما را برای دیدار با استقلال بیشتر کرد تا با آرامش کامل به بازی فکر کنیم.



تیم فوتبال صبای قم عصر شنبه آینده در هفته سیزدهم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف استقلال تهران می رود.

