فعالیت 388 مرکز پرورش ماهی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدزاده با بیان اینکه در شرایط پرورشی می توان با استفاده از مکانیزاسیون تا 90 کیلوگرم ماهی در هر مترمکعب آب پرورش داد گفت : در صورتی که این میزان تولید در آبهای طبیعی از یک هکتار بدست می آید.

صمدزاده گفت: آب مورد استفاده برای پرورش ماهیان را می توان به عنوان آب غنی شده در زراعت و باغبانی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با توسعه آبزی پروری، تولید آبزیان در آب های طبیعی کاهش یافته است و صید ماهی از دریاهای شمال و جنوب کشور درسال های اخیر کاهش یافته و چندگونه از ماهیان این دریاها در حال انقراض هستند افزود: در دنیا 145 میلیون تن ماهی صید می شود که یک سوم آن از طریق مراکز پرورش ماهی تولید می شود.

صمدزاده با اعلام اینکه پیش بینی می شود در بیست سال آینده میزان آبزی پروری و صید از دریاها در دنیا برابر شود با اشاره به اینکه در دهه گذشته آبزی پروری در کشور 100 درصد افزایش داشته است، یادآور شد: تولید آبزی در سال 73 در استان 391 تن بود که در سالجاری این رقم به چهار هزار تن رسیده است.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه 388 مرکز پرورش ماهی و با بیش از هفت هزار و500 هکتار اراضی تحت پوشش آبزی پروری در استان وجود دارد که از این حیث در شمالغرب کشور پیشتاز است ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان پیش‌بینی می‌شود که در برنامه پنج ساله آینده میزان تولید را به هفت هزار تن برسانیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین مواد غذایی برای سلامتی انسان استفاده از گوشت ماهی و سایر آبزیان است افزود: باید تلاش کنیم ضمن فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف این ماده غذایی و قراردادن ماهی در سبد غذایی خانوارها، مصرف آن را در استان افزایش دهیم و در این راستا 100 واحد عرضه ماهی در تبریز وجود دارد و در 100 رستوران ماهی سرو می شود.

صمدزاده مصرف سرانه ماهی در کشور را 7.5 کیلوگرم عنوان کرده و گفت: در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم 9.5 کیلوگرم می باشد.