به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش نویسندگان ایران عصر امروز چهارشنبه 25 آبان با حضور جمعی از نویسندگان از نقاط مختلف کشور در سالن همایش‌های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران برگزار شد.

بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در این مراسم گفت: هدف ما از برگزاری این همایش در هفته کتاب این نیست که نویسندگان را از اقصی نقاط کشور به تهران بیاوریم، یکی دو روزی اینجا باشند و بعد هم خداحافظ و اگر می‌خواستیم آنها را به تور ببریم، علی القاعده این همایش باید در کیش برگزار می‌شد!

وی با بیان اینکه نویسندگان از اقشار زحمتکش و اندیشمند جامعه هستند، به حمایت‌های معاونت متبوعش از صنعت نشر کشور اشاره کرد و افزود: ما این بستر را فراهم می‌کنیم که آثار خوب نویسندگان را با کتاب و برای خرید به جامعه اعلام کنیم و این می‌طلبد که حاکمیت به نخبگی اعتنای بیشتری بکند و نگذارد برای نویسندگان از لحاظ اقتصادی مشکل ایجاد شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد تأکید کرد: متأسفانه الان بسیاری از نویسندگان حتی حق التألیف هم نمی‌گیرند و این در حالی است که آثار برجسته‌ای خلق می‌کنند.

وی در عین حال از آنچه کتابسازی و تولید کتاب‌های خنثی در جامعه خواند، انتقاد کرد و گفت: سال گذشته 65 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شد اما اگر کسی از من ه عنوان یک کارشناس سوال کند که چه تعداد از این کتابها را می‌توانی برای مطالعه یا هدیه دادن توصیه کنی، می‌گویم 10 درصد آنها هم قابل توصیه برای مطالعه نیست.

دری همچنین با ابراز امیداری نسبت به دائمی شدن دبیرخانه همایش نویسندگان ایران، پیشنهاد کرد این همایش اولاً سالی دو بار (یک بار نیز همزمان با نمایشگاه کتاب تهران) و دوماً به صورت تخصصی برگزار شود و افزود: بهترین ابزار انتقال مفاهیم مناسب با سیاست‌های کلان فرهنگی کشور چه در داخل و چه در خارج، ادبیات است.

معاون فرهنگی امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین به حمایت‌های معاونت متبوعش از کتاب‌های به گفته او فاخر و ارزشمند خبر داد و گفت: ما این آثار را با اعتبارات مناسب خریداری می‌کنیم.

دری همچنین با تاکید بر لزوم هدایت نویسندگان نوقلم گفت: نباید کسانی را که در جایزه «گام اول» حائز رتبه می‌شوند، رها کرد و باید آنها را برای خلق آثار بعدی یاری داد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در ادامه با بیان اینکه «در سال 89 تنها 23 نفر از نویسندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند» افزود: تنها در 6 ماهه اول سال 1390 حدود 600 نویسنده تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از کم‌کاری نویسندگان در حوزه بیداری اسلامی، عدم آسیب‌شناسی کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و انتشار به گفته او اندک کتاب‌‌های حوزه انقلاب اسلامی گلایه کرد و گفت: اگر ما تاریخ خود را ننویسیم، دیگران آن را می‌نویسند ولی از نوع تحریف آمیزش.