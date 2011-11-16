یک نمایش در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به نویسندگی مهرنوش پور موسوی و کارگردانی محمد رضا محمودی، کاری از گروه نمایش اردیبهشت گرگان است.

این نمایش داستان زن و مرد جوان از نسل امروز در زندگی زناشویی خود که دچار مشکل شده و یکدیگر را متهم به خیانت می کنند را نشان می دهد.

این در حالی است که زن تئاتر کار می کند و نویسنده است و در ذهن خود مبارک طیاره که شخصیتهای عروسکی نمایش او هستند، از زندگی او تاثیر می گیرند.

محمد رضا محمودی، کارگردان نمایش متولد سال 1366 است که فعالیت بازیگری خود را از سال 87 با نمایش جاده لغزنده آغاز کرده و تا کنون چندین کار در شاخه بازیگری و کارگردانی در پرونده هنری خود به ثبت رسانده است.

هادی شیخی، فاطمه یوسفی، میترا علی آبادی، محسن حکیمی و زهرا جاویدی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

گفتنی است این نمایش تا 26 آبان ماه در دو سانس 18 و 19 و 30 دقیقه اجرا می شود.