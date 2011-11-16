مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به لرستان و در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در خصوص حضور ناظران در کمیته اعتبارات بانکها و خلا موجود در این زمینه اظهار داشت: برنامه ریزی شده است که از این به بعد این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه البته روند حضور ناظران به این صورت نیست که در همه کمیته ها حضور پیدا کنند، یادآور شد: با این حال سعی می کنیم با رده بندی در کمیته تسهیلات مهم حضور پیدا کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سعی خواهیم کرد که در کمیته اعتبارات مهم تر یا حساس تر، یا برخی موضوعات خاص و برخی بانکهایی که ویژگی خاصی برایمان دارد نمایندگانی را اعزام می کنیم تا روند اعطا تسهیلات را کنترل کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین پیرامون شکایات از دستگاههای اجرایی نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تنها بخشی از شکایت ها به سازمان بازرسی ارسال می شود در حالیکه در کشور دستگاههای دیگری نیز وجود دارد که شکایات مردمی به آن وصول می شود.

وی یادآور شد: ولی طبق قانون جدید ارتقا سلامت اداری باید سامانه رسیدگی به شکایات به صورت پیوسته در کشور ایجاد شود تا میزان دقیق شکایات از دستگاههای مشخص شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین پیرامون تثبیت مالکیت اراضی ملی نیز در کشور گفت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد با جدیت برای صدور اسناد الکترونیک با مساحی دقیق و مطابق آخرین نقشه ها در حال فعالیت است که قرار بر این است که همه ابعاد به صورت الکترونیک احصا و در بانکهای اطلاعاتی ثبت و درج شود.