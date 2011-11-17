به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از اردوی رکابزنان به دلیل آغاز فصل سرما در مناطق گرمسیر کشور برگزار خواهد شد. به همین منظور مرحله جدید تمرینات رکابزنان جوان کشورمان در بخش پسران با حضور 12 ورزشکار از شنبه 28 آبان‌ماه در شهرستان مهریز استان یزد آغاز و به مدت 2 هفته پیگیری می شود.

یاسر اسدنیا، محمداسماعیل چایچی، علیرضا سیفی، سهیل نظرزاده، پیمان امیدوار، علی فتح الهی، مهدی رجبی، علیرضا زهری، علی اکبر زارعی، مجید ابویی مهریزی، داریوش اسماعیل‌زاده و مهدی عبدالهی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در دو رده سنی و دو بخش بانوان و مردان 20 تا 30 بهمن‌ماه در مالزی برگزار می شود.