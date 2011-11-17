به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش نویسندگان ایران عصر روز چهارشنبه 25 آبان با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان از نقاط مختلف کشور در سالن همایش‌های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد.

امیدی: معاونت فرهنگی ارشاد از نتایج نشست‌های تخصصی همایش نویسندگان ایران استفاده خواهد کرد

مصطفی امیدی دبیر این همایش هدف از برپایی آن را همزمان با هفته کتاب، هم‌اندیشی و ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و به منظور بررسی مشکلات صنفی نویسندگان عنوان کرد و گفت: راهکارهایی که در این همایش از سوی کمیته‌های مختلف ارائه می‌شود، مد نظر مسئولان قرار خواهد گرفت.



به گفته وی در نخستین همایش نویسندگان ایران سه نشست تخصصی طی روز جاری (پنجشنبه 26 آبان) برگزار خواهد شد؛ 1- بررسی راهکارهای گسترش ارتباطات فرهنگی بین نویسندگان سراسر کشور 2- بررسی مسائل صنفی نشر و 3- بررسی نقش نویسندگان در گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه.

مدیرکل دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد با مساعدت و همکاری مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، بتوان به شیوه‌ای بایسته از نتایج نخستین همایش نویسندگان ایران بهره‌برداری مطلوب را به عمل آورد.

انتقاد واحدی از وفور کتاب‌های شبه دینی

در این برنامه همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا واحدی معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سخنانی با تقدیر از معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برای برپایی به گفته او «باشکوه» نوزدهمین دوره هفته کتاب، گفت: آثار و برکات مجموعه رویدادهای هفته کتاب امسال حتی برای ما که کنار گود هستیم، محسوس است.

وی با تاکید بر لزوم نگارش آثار ارزشی از سوی نویسندگان اضافه کرد: اگر انسان قدمی و قلمی برای اشاعه فرهنگ سالم اسلامی بردارد، قطعاً ثواب آن را خواهد برد.

واحدی همچنین با اشاره به آماری که چندی پیش محمد اللهیاری مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد در مورد افزایش عناوین کتاب‌های دینی به وی ارائه کرده است، از این وزارتخانه خواست نسبت به انتشار کتب دینی حساسیت بیشتری به خرج دهد.

معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش سپس گفت: در نمایشگاه کتاب امسال، عناوین زیادی را دیدم که درباره مسائلی مانند جن‌گیری یا مثلاً رموز باز کردن قفل بهشت و بستن درِ جهنم بود. اگر منظور آقای اللهیاری از کتاب‌های دینی که به قول ایشان تعدادشان زیاد شده است، این قبیل کتاب‌ها باشد که باید گفت: «واویلا به کتاب‌های دینی ما»‍!

وی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای خلاصه‌سازی آثار کلاسیک ادبیات جهان مانند «بینوایان» (ویکتور هوگو) و «جنگ و صلح» (تولستوی) گفت: باید به نویسندگانی ارزشمندی که قدرت خلق آثار رد این سطح را دارند، توصیه کرد این کار را انجام دهند و چه اشکال دارد وزارت ارشاد برای نوشتن کتاب‌هایی قوی مانند اینها، سفارش دهد؟

واحدی با ذکر مثالی تاکید کرد: این اتفاق در صدا و سیما افتاده است؛ 10 سال امکانات عظیمی در اختیار یک گروه هنری قرار می‌گیرد تا یک «مختار» خلق شود. می‌توان با صرف بودجه‌های خوب به خلق آثار غنی امیدوار بود.

زنوزی جلالی: سوء تفاهم‌ها میان نویسندگان و .زارت ارشاد را می‌توان رفع کرد

در این برنامه فیروز زنوزی جلالی نویسنده نیز با تقدیر از وزارت ارشاد برای برگزاری نخستین همایش نویسندگان ایران بر لزوم توجه بیشتر به نویسندگانی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: امروز اتفاق مهمی در کشور ما افتاده است و وزارت ارشاد و دست‌اندرکاران این همایش دست به کار بزرگی زده‌اند.

وی افزود: در این قبیل نشست‌ها می‌توان مسائل صنفی نویسندگی و نشر را مطرح کرد و این در رفع سوء تفاهمات بین ما و دوستان وزارت ارشاد کمک می‌کند. من مطمئن هستم با مدیران فعلی این مسائل قابل بررسی است.

وی که با رمان «قاعده بازی» در دومین دوره جایزه جلال آل‌احمد شایسته تقدیر شناخته شد، از برگزاری این جایزه و نیز جوایزی مانند پرین اعتصامی و گام اول از سوی وزارت ارشاد تقدیر و در عین حال از رفور کتابسازی در جامعه و نیز تیره‌نمایی مسائل جامعه انتقاد کرد و همچنین گفت: متاسفانه بسیاری از نویسندگان امروز ما به مسائل روز نمی‌پردازند.

فروش 1000 نسخه از یک کتاب بازاری در مقابل 1 نسخه از کتابی با 680 منبع علمی!

در این مراسم همچنین حبیب‌الله محمودیان نویسنده حوزه باستانشناسی که از ایلام به نخستین همایش نویسندگان ایران آمده بود، در سخنانی با انتقاد از کم‌توجهی به نویسندگانی که در شهرستان‌ها به تولید کتاب‌های علمی مشغول هستند، گفت: این همایش حرکت خوبی است در جهت عطف توجه به این مسئله ولی باید استمرار داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه امروز کتاب‌های علمی تیراژ کمی دارند؛ من یک کتاب بازاری را دیده‌ام که 1000 نسخه ز آن فروش رفته اما از کتابی علمی که 680 منبع داشته، تنها 1 نسخه فروش رفته است.

همچنین خواستار این شد که در استان‌های مختلف شهرک‌های نشر ایجاد شود و به هر استان با توجه به متخصصینی که در حوزه‌های مختلف دارد، توجه شود و در پایان سخنانش بر لزوم عطف توجه جوانان به هویت ملی تاکید کرد.

دو خاطره از بهمن دری اخوان

بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که سخنران پایانی افتتاحیه همایش نویسندگان ایران بود، ضمن تاکید بر حمایت‌های معاونت متبوعش از نویسندگان، سخنانش را با نقل دو خاطره در ارتباط با این قشر از جامعه به پایان برد.

وی گفت: من در جایی مسئول بودم که در آنجا داستانی دنباله‌دار به نام «پرچین‌های سوخته» به صورت هفتگی در نشریه‌اش چاپ می‌شد. یک بار نویسنده این داستان در یک تصادف مصدوم شد و به کما رفت.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد ادامه داد: این در حالی بود که هم ما و هم مخاطبان نشریه بی‌صبرانه منتظر ادامه داستان در شماره جدید بودند. خلاصه هر چقدر تلاش کردیم نتوانستیم کسی را پیدا کند که ادامه آن را بنویسد و ناچار خودم دست به کار شدم و آخر داستان را نوشتم.

دری سپس گفت: بعد از اینکه مطلب در نشریه چاپ شد، بسیاری گفتند: «داستان خلی خوب تمام شد» ولی وقتی نویسنده بعد از 9 ماه از بیماری رهایی پیدا کرد، به من گفت: «مرد حسابی این چه بلایی بود سر داستان من آوردی!؟»

وی با نقل خاطره‌ای دیگر به ماجرای خلاصه کردن یک کتاب حجیم پرداخت و گفت: ما این کار را به نفری پیشنهاد داده بودیم و من می‌دیدم که چراغ اتاق مطالعه او در شب هم روشن است و فکر می‌کردم مشغول خلاصه کردن کتاب است. رفتم اتاق دیدم خیلی از کتاب باقی مانده ولی او به من قول داد سر وقت کار را به من تحویل دهد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: بار دیگر که رفتم اتاقش دیدم از فرط خستگی خوابش برده است. دیدم پنجره باز است و باد صفحات کتاب را تا آخر ورق زده است. کوبیدم روی میز و همین که او بیدار شد، شروع کرد از صفحه آخر کتاب، یادداشت نوشتن و به قول خودش خلاصه‌بردای! البته این کتاب به کار ما نیامد و چاپ نشد.

نخستین همایش نویسندگان ایران امروز (پنجشنبه 26 آبان) هم ادامه دارد و پس از برگزاری سه نشست تخصصی عصر امروز و طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به کار خود پایان خواهد داد.