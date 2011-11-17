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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۲

لئوناردو:

مشکلی با سن بکهام نداریم

مشکلی با سن بکهام نداریم

لئوناردو، مدیر فنی برزیلی باشگاه پاریسن ژرمن اعلام کرد دیوید بکهام برای بازی در لیگ فرانسه چندان پیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو و بکهام سال گذشه وقتی این ملی پوش اسبق منچستریونایتد برای دومین سال به صورت قرضی به میلان پیوست با یکدیگر کار کردند. لئوناردو قصد دارد با توجه به پشتیبانی مالی مالکان قطری پاریسن ژرمن بکهام را به این تیم بیاورد.

قرارداد بکهام 36 ساله این ماه با لس آنجلس گالاکسی به پایان می رسد و لئوناردو می گوید مذاکراتی را با این بازیکن انجام داده است.

لئوناردو در گفتگو با روزنامه فرانسوی اکیپ گفت: ما خواهان جذب بکهام هستیم و به نظر من سن او برای بازی در لیگ فرانسه چندان بالا نیست.

کد مطلب 1461721

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