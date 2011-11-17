سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت و نیز تشکیل سازمانهای جدید در شهرستانها حسن جشمیدی ها از سوی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و مسئول کمیته ادغام منصوب شد.

در حکم انتصاب صفدر رحمت آبادی خطاب به جمشیدی ها آمده است: با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات سازمانهای سابق صنایع و معادن و بازرگانی با انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمانهای یاد شده و خدمت رسانی به مردم و تسهیل ارتباط هر دو حوزه نسبت به فرآیندهای ادغام در مراحل مقدماتی، تکمیلی و نهایی مطابق دستورالعمل اقدام کنید.

در این حکم همچنین از سرپرست جدید خواسته شده است با تلاش مضاعف در ایجاد سازمانی چابک، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی برای تحقق اهداف ترسیم شده برای ادغام و منویات وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام شود.

حسن جمشیدی ها پیش از این رییس سازمان بازرگانی استان قزوین بود.

در دوران ریاست جمشیدی ها در سازمان بازرگانی استان ضمن افزایش حضور هیئتهای تجاری و بازرگانی کشورهای مختلف جهان در قزوین، زمینه اعزام و تبادل هیئت های تجاری و صادرات غیرنفتی از استان به سایر کشورها نیز افزایش چشمگیری داشته است.