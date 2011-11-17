ولی فقیه استمرار ولایت انبیاء و ائمه اطهار(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار فرمانده و اعضای شورای فرماندهی سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به برنامه‌های سپاه استان قم در تکریم و تعظیم شعائر اسلامی از جمله بازسازی واقعه غدیر اظهار داشت: با بازسازی صحنه‌ها، مردم مقداری با حس و حال آن زمان آشنا می‌شوند و این اقدام سپاه بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و در نزد خداوند اجر و ثواب بسیاری را برای همه کسانی که در این راستا تلاش می‌کند دارد.



وی افزود: نسل امروز ما با حضور در این مراسم تا حدودی در آن فضا قرار خواهد گرفت و به این درک می‌رسد که به چه زحمتی سرمایه عظیم در قلب و جان ما قرار گرفته است.



امام جمعه قم گفت: در آن زمان که بحث ولایت امیرالمومنین(ع) مطرح شد، بعضی ها به دلایلی بر نتافتند و به واسطه اینکه در وجودشان بغض و تنفر بود، حتی حاضر شدند عذاب الهی را تحمل کنند اما ولایت امیرالمومنین را نپذیرند.



وی با اشاره به اجتماع مجلس خبرگان رهبری پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: هنگامی که امام خمینی رحلت کردند و مجلس خبرگان رهبری برای ادای وظیفه الهی اجتماع کرد و آیت الله امام خامنه‌ای را به عنوان رهبر و ولی فقیه معرفی نمودند، جلوه‌هایی از عشق و علاقه نسبت به ولایت را از یک سو و بر نتابیدن ولایت را از سوی دیگر مشاهده کردیم.



حجت الاسلام سعیدی به حدیثی از پیامبر اشاره کرد و گفت: در این حدیث پیامبر فرموده است: چطور است که بعضی از افراد هستند، وقتی سخن از آل ابراهیم به میان می آید خوشحال می شوند، اما تا از آل محمد دم می زنیم، احساس ناراحتی می کنند، قسم به آن کسی که جان پیامبر در دستان اوست، اگر روز قیامت بنده ای بیاورند که عملکرد هفتاد پیامبر را در کارنامه اش داشته باشد، جز با ولایت ما این اعمال پذیرفته نیست.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به اقدامات و رفتارهای برخی از شیعیان اشاره کرد و گفت: چطور است بعضی ها وقتی از ولایت امیرالمومنین(ع) دم می زنیم بسیار خوشحال می‌شوند، اما وقتی بحث ولایت فقیه به میان می‌آید، ترش می‌کنند.



وی گفت: مگر ولی فقیه چیزی غیر از استمرار ولایت انبیا و ائمه است، این نشان می‌دهد که افرادی که در قلبشان مرضی است بنا ندارند خط اهل بیت و پیامبر(ص) را ادامه دهند.



سعیدی ادامه داد: متاسفانه کسانی که از آن چیزی که نماد توحید و ولایت است احساس ناراحتی می‌کنند، هستند، می‌گویند ما ائمه اطهار(ع) را قبول داریم اما ولی فقیه را نه.



وی با بیان اینکه در عصر غیبت، استمرار ولایت به ولی فقیه منتهی شد، اظهار داشت: مگر غیر از این است که ولی فقیه دم از قرآن و عترت می‌زند، بیانات مقام معظم رهبری در جمع کرمانشاه را ملاحظه کنید، آیا سخنی غیر از قرآن، اهل بیت و عترت است.



امام جمعه قم گفت: اینها با نماد ولایت در هر زمانی که باشند، مخالف هستند، زیرا که نماد ولایت، جوشنده و اثرگذار است.



وی با توصیه به همه کسانی که خود را در مسیر ولایت می‌دانند، اظهار داشت: مراقب باشیم ممکن است ولایت زمانی سخنی بگوید که با روش، مسلک، حزب، گروه، خط ما متفاوت باشد. لذا باید همواره در مسیر ولایت آماده جانفشانی باشیم.



حجت الاسلام سعیدی افزود: اصحاب فتنه سال 88 ولایت را بر نمی‌تابیدند و در انتها با عاشورا در می‌افتادند.



عاشورای شمسی معنا ندارد



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از برخی سخنان نسنجیده از سوی بعضی از افراد اظهار داشت: من متاسف هستم که بعضی پیدا می‌شوند و می‌گویند ما تحقیق کرده‌ایم که روز عاشورا در فلان روز از سال شمسی اتفاق افتاده لذا باید در آن روز عزاداری کنیم.



وی افزود: اگر فهمیدند چه گفتند خیانت کرده‌اند، عاشورا باید قمری باشد، جابه جایی معنا ندارد.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: این به دلیل این است که اینها از عاشورا ضربه خورده‌اند، عاشورای شمسی معنا ندارد. تاریخ قمری را به شمسی تبدیل کردن تخریب عاشورا است.



وی گفت: خیلی باید مراقب باشیم بعضی ها بسیار نسنجیده حرف می‌زنند، بالاخره چشم بیدار و حواس جمع می خواهد و آنچه را که نظام می گوید، ولی فقیه و مراجع می گویند باید توجه کرد.



وی با اشاره به سالروز شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین الدین و یادواره 6 هزار شهید استان قم در 27 آبان ماه، اظهار داشت: یاد و خاطره این شهیدان و شهدای اخیر حادثه مرکز نظامی ملارد که به شهادت جمعی از فرزندان مخلص این سرزمین انجامید،باید حفظ شود تا چراغ راهی برای نسل جوان ما قرار گیرد.



سردار مهدی مهدوی نژاد، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در ابتدای این دیدار به ارائه گزارشی از اقدامات سپاه صورت گرفته در راستای بازسازی نمادین واقعه غدیر خم در جوار کوه خضر نبی و همچنین برگزاری یادواره سردار سرلشکر پاسدار شهید زین الدین و 6 هزار شهید استان قم پرداخت.