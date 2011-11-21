تهدیدات علیه ایران فرافکنی است

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص شهادت سردار حسن تهرانی مقدم گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قطعا جوانان رشید و شایسته ای دارد که جایگزین این عزیزان خواهند شد.

وی افزود: این شهیدان والا مقام از خود شاگردان بسیار ارزشمندی را بجای گذاشتند که راه آنها را ادامه خواهند داد و ما اطمینان داریم که مسیر این شهیدان با قدرت و قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه درخصوص تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گفت: تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی موضوع تازه ای نیست، از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران دائما ما را تهدید کرده اند و این تهدیدات بیشتر یک نوع فرافکنی و جنگ روانی است.

