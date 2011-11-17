به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

انتقال مرجانهای‌چابهاردرکمتر از 18 روز/همراهی پروفسور ریسک‌درعملیات‌جدید

این هفته، معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست از بکارگیری یک تیم جدید به همراه یک مشاور خارجی برای انتقال مرجانها خبر داد و گفت: انتقال مرجانها از بندر شهید بهشتی چابهار با 12 غواص در کمتر از 18 روز امکانپذیر است.



عبدالرضا کرباسی افزود: تیم جدیدی که از اداره شیلات چابهار مسئولیت انتقال مرجان ها را به عهده دارند با کمک یک مشاور خارجی به نام پروفسور "ریسک" کار خود را آغاز می کند.



به گفته وی، این تیم مجهز به 12 غواص و وسایل پیشرفته انتقال مرجان مانند صفحه های بتونی وسیمانی و شناورهایی که مرجان ها را در زیر آب نگه می دارد تا نور مستیم به آنها نتابد است.



وی با بیان اینکه قراربود 18 هزار کلونی مرجانی که در مساحتی حدود هفت هکتار قرار دارند توسط این تیم ظرف120 روز از ابتدای مهرماه سال جاری از بند شهید بهشتی منتقل شوند افزود: از آنجایی که این تیم با 12 غواص در هر روز قادر به انتقال حدود هزار کلونی مرجانی هستند پس با 56 غواص پیش بینی می شود 18 هزار کلونی مرجانی ظرف کمتر از 10روز منتقل شوند.

افزایش 300 درصدی بارندگی در کشور/ تهران با 500 درصد افزایش در صدر



این هفته مدیرمرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی با اعلام اینکه بارشها در کل کشور نسبت به سال گذشته 160 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 300 درصد افزایش داشته گفت: از ابتدای مهرماه تا 22 آبان میزان بارندگی استان تهران نسبت به میانگین بلند مدت 500 درصد افزایش داشته است.



عباس رنجبر افزود: میزان بارندگی در استان تهران امسال در این مدت معادل 5/144 میلیمتر بوده که این میزان درسال گذشته معادل 43 میلیمتر و میانگین بلند مدت آن برابر 29 میلیمتر بوده است که در نتیجه بارندگی امسال استان تهران ازابتدای مهر تا کنون نسبت به میانگین بلند مدت پنج برابرشده است.



به گفته وی، وضعیت بارش در کل کشور از ابتدای مهر ماه تا کنون معادل 37 میلیمتر، سال گذشته 12 میلیمتر و میانگین بلند مدت برابر 5/22 میلیمتر بوده است. بنابراین بارشها در کل کشور امسال نسبت به سال گذشته 160 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 300 درصد افزایش داشته است.

مجوز زیست محیطی سد خرسان 3 صادر می‌شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجوزهای زیست محیطی لازم برای احداث سد خرسان 3 در حال صدور است و تاخیر ایجاد شده در صدور این مجوز به علت عدم وصول اعلام نظر سازمان جنگلها و مراتع بوده است.



محمد جواد محمدی زاده در سفر چهارم هیات دولت به استان چهار محال بختیاری گفت: با توجه به تعاملات صورت گرفته با وزارت نیرو، مجوزهای زیست محیطی لازم برای احداث سد خرسان 3 در حال صدور است و تاخیر ایجاد شده در صدور این مجوز بعلت عدم وصول اعلام نظر سازمان جنگلها و مراتع و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دفتر ارزیابی این سازمان است.



محمدی زاده اظهار داشت: باتوجه به تغییرات جهانی و مشکلاتی که در حوزه منابع آب فرا روی قرارگرفته تکلیف بر تعیین حق آبه های زیست محیطی است که به جد آن را دنبال خواهیم کرد.

احداث کارخانه فرآوری محصولات بلوط تهدید جدید جنگلهای بلوط

این هفته یک کارشناس محیط زیست گفت: احداث کارخانه فرآوری محصولات بلوط تهدیدی تازه برای این جنگلهای شکننده و آسیب پذیر است.



مهرداد مسیبی افزود: مشکلات پیش روی نابودی بلوط های منطقه زاگرس طی سالهای اخیر ازجمله؛ خشکسالی های پیاپی، پدیده ریز گرد، ساخت سدها، آفت چوبخوار درخت بلوط ، قطع درختان و استفاده به عنوان هیزم و تبدیل به زغال، شخم زیر اشکوب این جنگلها و تبدیل به زراعت و آتش سوزیهای سالهای اخیر موجب شده که از 6 میلیون هکتار اراضی جنگلهای بلوط در غرب کشور تنها طی دو سال گذشته نزدیک به 180 هزار هکتار آن بنا به علل گفته شده از بین برود.



به گفته وی، با وجود این مشکلات قرار شده در یک اقدام بدون هماهنگی یک کارخانه در یاسوج بذور بلوط را جمع آوری و فرآوری کند.



مسیبی اظهار داشت: بذور جمع آوری شده در این کارخانه که قراراست با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ساخته شود ، به چند فرآورده ازجمله تولید 6/4 هزار تن تانن، 29 هزار تن آرد بلوط و 10 هزار تن جَفت و پوست تانن‌گیری تبدیل می شود.

شاهین و سمندر لرستانی بیشترین گونه‌های قاچاق از ایران

در این هفته رئیس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: شاهین ها، فالکونها و سمندر لرستانی بیشترین گونه‌هایی هستند که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند.



رضا فرجی افزود: امروزه قاچاق حیوانات به یک تجارت پر سود در دنیا تبدیل شده است ودر بسیاری از کشورها رخ می دهد اما ایران بیشتر یک کریدور ومسیر قاچاق حیوانات توسط دیگر کشورها است.



به گفته وی، در تجارت همه چیز حتی حیوانات کالا محسوب می شوند که این امر موجب شده حقوق حیوانات در نظر گرفته نشود و به همین دلیل ارگانهای حمایت از حیوانات مانند کنوانسیون سایتیس قوانینی برای تجارت گونه های حیوانات وضع کرده اند.

ایران برای زنده کردن حقوق کشورهای با پوشش کم جنگل پیشقراول است

مراسم افتتاحیه نخستین کارگاه بین المللی تجهیز منابع مالی مدیریت پایدار جنگل ها در کشورهای با پوشش کم جنگل دوشنبه این هفته در هتل همای تهران برگزار شد.

در این کارگاه که نمایندگان 15کشور جهان و 6 سازمان تخصصی بین المللی شرکت داشتند، تجهیز مدیریت منابع مالی کشورهای درحال توسعه و با پوشش کم جنگل و همچنین نقش مشارکت های مردمی و ورود بخش خصوصی در احیا و حفاظت از جنگل ها از جمله موارد مهمی بود که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.